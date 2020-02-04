ESPN: «Монтеррей» отказал «Краснодару» в аренде хавбека сборной Мексики Писарро

Мексиканский «Монтеррей» не стал отдавать в аренду в «Краснодар» полузащитника сборной Мексики Родольфо Писарро. Мексиканцев не устроила предлагаемая россиянами сумма аренды.

Другим претендентом на футболиста является «Интер» из Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Между «Монтерреем» и клубом МЛС переговоры продолжаются.