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  • ESPN: «Монтеррей» отказал «Краснодару» в аренде хавбека сборной Мексики Писарро

ESPN: «Монтеррей» отказал «Краснодару» в аренде хавбека сборной Мексики Писарро

4 февраля 2020, 12:57

Мексиканский «Монтеррей» не стал отдавать в аренду в «Краснодар» полузащитника сборной Мексики Родольфо Писарро. Мексиканцев не устроила предлагаемая россиянами сумма аренды.

Другим претендентом на футболиста является «Интер» из Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Между «Монтерреем» и клубом МЛС переговоры продолжаются.

  • Писарро провел 25 матчей за сборную Мексики и забил пять голов.
  • Рыночная стоимость полузащитника – 10 миллионов евро.
  • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Краснодар Монтеррей
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