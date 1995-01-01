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    Федун: «У «Спартака» проблемы с обороной»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сравнил методы бывшего тренера московского клуба Олега Кононова и действующего Доменико Тедеско.

    – Какое впечатление производит «Спартак» по первой игре?

    – Мы в тренировочном процессе, жесткий тренировочный процесс с большими нагрузками.

    – Но то же самое было в прошлом году?

    – Понимаете, каждый тренер тренирует по-своему, и я не настолько специалист, чтобы сказать, что я понимаю разницу. Но отличия видны, например. Это более короткие квадраты и постоянная отработка прессинга, что не было у Кононова.

    – Что-то еще в плане атакующей игры? Потому что в первую очередь все ждут атаку.

    – Пока ничего не могу сказать.

    – Нет ощущения, что Тедеско все-таки больше акцент на оборону делает?

    – У нас проблемы с обороной. Поэтому за исключением игры с «Ростовом», когда мы пропустили четыре мяча, нам удалось стабилизировать оборону. Что будет дальше – увидим.

    Источник: YouTube-канал журналиста Сергея Егорова

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