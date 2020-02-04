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Федун: «У «Спартака» проблемы с обороной»

4 февраля 2020, 11:04
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун сравнил методы бывшего тренера московского клуба Олега Кононова и действующего Доменико Тедеско.

– Какое впечатление производит «Спартак» по первой игре?

– Мы в тренировочном процессе, жесткий тренировочный процесс с большими нагрузками.

– Но то же самое было в прошлом году?

– Понимаете, каждый тренер тренирует по-своему, и я не настолько специалист, чтобы сказать, что я понимаю разницу. Но отличия видны, например. Это более короткие квадраты и постоянная отработка прессинга, что не было у Кононова.

– Что-то еще в плане атакующей игры? Потому что в первую очередь все ждут атаку.

– Пока ничего не могу сказать.

– Нет ощущения, что Тедеско все-таки больше акцент на оборону делает?

– У нас проблемы с обороной. Поэтому за исключением игры с «Ростовом», когда мы пропустили четыре мяча, нам удалось стабилизировать оборону. Что будет дальше – увидим.

Источник: YouTube-канал журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико Федун Леонид
Комментарии (3)
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piligrim1986
1580804918
16 лет человеку понадобилось, чтобы это понять
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mihail200606
1580806384
Проблема Спартака это сам Спартак в его нынешнем виде..)) просто повод для всероссийского стеба...
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o33uk
1580822616
Странно, но уже второй год Жиго с Джикией самое надёжное звено команды и если уж с обороной проблемы то как выразится про всё остальное.
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