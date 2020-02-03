Гасперини – лучший тренер прошлого сезона в Серии А

Назван лучший тренер итальянской Серии А по итогам сезона-2018/19.

Этого звания удостоился Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту».

В голосовании 62-летний специалист опередил Синишу Михайловича («Болонья») и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).

Гасперини вручили приз «Золотая скамья». Для него это первая такая награда в карьере.