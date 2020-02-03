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Гасперини – лучший тренер прошлого сезона в Серии А

3 февраля 2020, 22:18

Назван лучший тренер итальянской Серии А по итогам сезона-2018/19.

Этого звания удостоился Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту».

В голосовании 62-летний специалист опередил Синишу Михайловича («Болонья») и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).

Гасперини вручили приз «Золотая скамья». Для него это первая такая награда в карьере.

  • В прошлом сезоне «Аталанта» финишировала в Серии А на третьем месте.
  • Также бергамцы дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Лацио» (0:2).

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Аталанта
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