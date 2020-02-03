Гасперини – лучший тренер прошлого сезона в Серии А

Назван лучший тренер итальянской Серии А по итогам сезона-2018/19.
Этого звания удостоился Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту».
В голосовании 62-летний специалист опередил Синишу Михайловича («Болонья») и Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»).
Гасперини вручили приз «Золотая скамья». Для него это первая такая награда в карьере.
- В прошлом сезоне «Аталанта» финишировала в Серии А на третьем месте.
- Также бергамцы дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Лацио» (0:2).
Источник: Football Italia