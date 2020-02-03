Журналист Егоров: «Рубин» ведет переговоры о трансфере Смольникова»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в «Рубин». Информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«У футболиста летом заканчивается контракт с «Зенитом», клуб не определился с предложением по продлению. «Рубин» и сторона Смольникова ведут диалог», – написал инсайдер в телеграме.
- В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
- Агент Смольникова ранее говорил, что у Смольникова есть предложения от клубов РПЛ.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова