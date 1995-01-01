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    Журналист Егоров: «Рубин» ведет переговоры о трансфере Смольникова»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в «Рубин». Информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «У футболиста летом заканчивается контракт с «Зенитом», клуб не определился с предложением по продлению. «Рубин» и сторона Смольникова ведут диалог», – написал инсайдер в телеграме.

    • В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
    • Агент Смольникова ранее говорил, что у Смольникова есть предложения от клубов РПЛ.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +513

      Fju-2 1 час назад

      Надо отпускать, а на замену можно из Крыльев защитника взять - Анюкова.

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