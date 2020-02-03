Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Рубин» ведет переговоры о трансфере Смольникова»

Журналист Егоров: «Рубин» ведет переговоры о трансфере Смольникова»

3 февраля 2020, 14:21
8

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может перейти в «Рубин». Информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«У футболиста летом заканчивается контракт с «Зенитом», клуб не определился с предложением по продлению. «Рубин» и сторона Смольникова ведут диалог», – написал инсайдер в телеграме.

  • В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
  • Агент Смольникова ранее говорил, что у Смольникова есть предложения от клубов РПЛ.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Смольников Игорь
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1580732736
Надо отпускать, а на замену можно из Крыльев защитника взять - Анюкова.
Ответить
portero
1580737140
Смольников много косипорит, но старается, наверное лучше молодого возьмут чем Игоря, у него наверное и запросы хорошие.
Ответить
3a zenit
1580741008
пора отпустить
Ответить
vanechka.chernov
1580742276
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт====---- https://nnna.ru/xlove
Ответить
Борис23
1580743523
В Зените его время прошло, пора на выход
Ответить
Давид59
1580749000
Если на какой-то позиции не будет конкуренции, игроки расслабляются
Ответить
zigbert
1580825245
В Рубине будет основным игроком.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+