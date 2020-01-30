Агент Смольникова: «Переговоры с «Зенитом» по новому контракту сдвинулись в позитивную сторону, но на руках есть предложения от двух клубов РПЛ»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта. Его соглашение истекает летом.
«Переговоры с «Зенитом» по новому контракту Смольникова сдвинулись в позитивную сторону. Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением», – сказал агент Смольникова Александр Маньяков.
- В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
- Ранее сообщалось, что будущее Смольникова в «Зените» под вопросом.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»