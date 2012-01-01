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    Агент Смольникова: «Переговоры с «Зенитом» по новому контракту сдвинулись в позитивную сторону, но на руках есть предложения от двух клубов РПЛ»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта. Его соглашение истекает летом.

    «Переговоры с «Зенитом» по новому контракту Смольникова сдвинулись в позитивную сторону. Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением», – сказал агент Смольникова Александр Маньяков.

    • В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
    • Ранее сообщалось, что будущее Смольникова в «Зените» под вопросом.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1295

      Ганнибал Лектор 37 минут назад

      В Питере лавка, но хороший оклад. В условной Туле гарантия стартового состава, но денег меньше. Что же он выберет, под старую (_)_) ?

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      Рейтинг: +4851

      paracetamol 1 час назад

      Больше Зени никто ему не заплатит. Так что базар окончен.

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