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  • Агент Смольникова: «Переговоры с «Зенитом» по новому контракту сдвинулись в позитивную сторону, но на руках есть предложения от двух клубов РПЛ»

Агент Смольникова: «Переговоры с «Зенитом» по новому контракту сдвинулись в позитивную сторону, но на руках есть предложения от двух клубов РПЛ»

30 января 2020, 19:18
5

Защитник «Зенита» Игорь Смольников продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта. Его соглашение истекает летом.

«Переговоры с «Зенитом» по новому контракту Смольникова сдвинулись в позитивную сторону. Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением», – сказал агент Смольникова Александр Маньяков.

  • В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
  • Ранее сообщалось, что будущее Смольникова в «Зените» под вопросом.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (5)
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paracetamol
1580401900
Больше Зени никто ему не заплатит. Так что базар окончен.
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Ганнибал Лектор
1580403875
В Питере лавка, но хороший оклад. В условной Туле гарантия стартового состава, но денег меньше. Что же он выберет, под старую (_)_) ?
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ilichkadr
1580409266
Агент начал гнать пургу.
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portero
1580410329
Безмозглый защитник, все лучшее у Игоря уже позади.
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zigbert
1580584287
В основной состав ему уже не пробиться.
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