Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно

Вингер «Челси» Виллиан хочет по окончании текущего сезона сменить команду.

По информации Marca, бразилец может летом заключить контракт с «Барселоной».

Учитывая, что в июне соглашение 31-летнего футболиста с лондонским клубом подходит к концу, он достанется каталонцам бесплатно.