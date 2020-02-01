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Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно

1 февраля 2020, 13:40
2

Вингер «Челси» Виллиан хочет по окончании текущего сезона сменить команду.

По информации Marca, бразилец может летом заключить контракт с «Барселоной».

Учитывая, что в июне соглашение 31-летнего футболиста с лондонским клубом подходит к концу, он достанется каталонцам бесплатно.

  • Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
  • За 6,5 сезонов игрок провел за лондонскую команду 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Виллиан
Комментарии (2)
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Cules2013
1580569401
Ну как свободного агента нужно брать обязательно. Главное, чтобы з/п не попросил заоблачную и агент не требовал большие комиссионные, а то смысл в таком трансфере?
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САНЁК17
1580576674
Виллиан толковый игрок, но есть ли у него желание защитит титулы Барселоны?
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