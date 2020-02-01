Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно

Вингер «Челси» Виллиан хочет по окончании текущего сезона сменить команду.
По информации Marca, бразилец может летом заключить контракт с «Барселоной».
Учитывая, что в июне соглашение 31-летнего футболиста с лондонским клубом подходит к концу, он достанется каталонцам бесплатно.
- Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
- За 6,5 сезонов игрок провел за лондонскую команду 322 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Marca