Тедеско: «Соболев завтра с «Ростовом» не сыграет»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско анонсировал неучастие форварда Александра Соболева в матче первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова». Встреча состоится завтра, 1 февраля.
«Соболев завтра не будет играть», – приводит слова немецкого тренера журналист Сергей Егоров, находящийся в Катаре, где пройдет турнир.
- Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
- В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова