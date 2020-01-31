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Тедеско: «Соболев завтра с «Ростовом» не сыграет»

31 января 2020, 21:53
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско анонсировал неучастие форварда Александра Соболева в матче первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова». Встреча состоится завтра, 1 февраля.

«Соболев завтра не будет играть», – приводит слова немецкого тренера журналист Сергей Егоров, находящийся в Катаре, где пройдет турнир.

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
  • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (10)
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VVM1964
1580499191
Да и так справимся .
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JTherry
1580499838
было бы странно, если бы Соболев завтра играл, не вписался еще в команду... хотя Сельта заявила Смолова на матч, смело...
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vka1970
1580502213
Жаль конечно, но коучу виднее как строить тренировочный процесс.
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kliker
1580503303
Завтра у меня с главной наконец исчезнет 1-4, которое висит уже два месяца.
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Plyash
1580507816
Сегодня пришёл,а завтра в игру,кто так делает? Это что,дворовый футбол,к чему такая спешка.На пацана хоть глянуть надо,чемпионат на носу.Тед всё верно делает.Удачи нам всем.
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NEONFOL
1580558117
почему бы не дать минут 10 то, ну перешёл он только и что теперь, на концовочку то напа выпустить чё страшного. А говорить про то что только купили и типо посмотреть на него надо полный бред, походу не впечатлил пока особо, купили бы месси, всяк дали б сыграть))))
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