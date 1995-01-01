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    Тедеско: «Соболев завтра с «Ростовом» не сыграет»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско анонсировал неучастие форварда Александра Соболева в матче первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова». Встреча состоится завтра, 1 февраля.

    «Соболев завтра не будет играть», – приводит слова немецкого тренера журналист Сергей Егоров, находящийся в Катаре, где пройдет турнир.

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
    • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3294

      JTherry 22 минуты назад

      было бы странно, если бы Соболев завтра играл, не вписался еще в команду... хотя Сельта заявила Смолова на матч, смело...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20831

      VVM1964 32 минуты назад

      Да и так справимся .

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