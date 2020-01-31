Тедеско: «Соболев завтра с «Ростовом» не сыграет»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско анонсировал неучастие форварда Александра Соболева в матче первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова». Встреча состоится завтра, 1 февраля.

«Соболев завтра не будет играть», – приводит слова немецкого тренера журналист Сергей Егоров, находящийся в Катаре, где пройдет турнир.