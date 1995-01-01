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    Соболев – о слухах про интерес «Кристал Пэлас»: «Наверное, правда»

    Новичок «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о слухах вокруг своей персоны касательно возможного перехода в клуб АПЛ.

    – Насколько реальными были слухи об интересе европейских клубов и стремитесь ли вы уехать туда в будущем?

    – Мне кажется, мечта любого футболиста играть в Англии. Интерес был, но я не вникал в процесс. Я рад, что получилось так, как получилось. Клуб не хочу называть.

    – Слух ходил про «Кристал Пэлас». Правда?

    – Ну, наверное, да (смеется).

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
    • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

    Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2248

      Derzkiy1 1 час назад

      Ага и Реал с Барсой ... Кому он нужен ? Спартаку если только

      1
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      Рейтинг: +837

      Frankfurt Am Main > Derzkiy1 52 минуты назад

      И цска был нужен,но вы же халявщики и за спасибо никто не будет играть.

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