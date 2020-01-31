Соболев – о слухах про интерес «Кристал Пэлас»: «Наверное, правда»

Новичок «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о слухах вокруг своей персоны касательно возможного перехода в клуб АПЛ.
– Насколько реальными были слухи об интересе европейских клубов и стремитесь ли вы уехать туда в будущем?
– Мне кажется, мечта любого футболиста играть в Англии. Интерес был, но я не вникал в процесс. Я рад, что получилось так, как получилось. Клуб не хочу называть.
– Слух ходил про «Кристал Пэлас». Правда?
– Ну, наверное, да (смеется).
- Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
- В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.
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Источник: «Матч ТВ»