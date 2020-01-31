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  • Соболев – о слухах про интерес «Кристал Пэлас»: «Наверное, правда»

Соболев – о слухах про интерес «Кристал Пэлас»: «Наверное, правда»

31 января 2020, 19:36
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Новичок «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы о слухах вокруг своей персоны касательно возможного перехода в клуб АПЛ.

– Насколько реальными были слухи об интересе европейских клубов и стремитесь ли вы уехать туда в будущем?

– Мне кажется, мечта любого футболиста играть в Англии. Интерес был, но я не вникал в процесс. Я рад, что получилось так, как получилось. Клуб не хочу называть.

– Слух ходил про «Кристал Пэлас». Правда?

– Ну, наверное, да (смеется).

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
  • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

Соболев: «Не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Кристал Пэлас Соболев Александр
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1580490366
Ага и Реал с Барсой ... Кому он нужен ? Спартаку если только
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