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  • «Он станет фантастическим пополнением». «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Бруну Фернандешем на 5,5 года

«Он станет фантастическим пополнением». «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Бруну Фернандешем на 5,5 года

30 января 2020, 21:36
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Как и ожидалось, полузащитник португальского «Спортинга» Бруну Фернандеш подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано на пять с половиной лет с возможностью продления на один год.

«Статистика голов и передач Фернандеша говорит сама за себя, он станет фантастическим пополнением для нашей команды. Он поможет нам во второй части сезона», – сказал главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

  • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
  • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
  • На полузащитника также претендовала «Барселона».

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед».

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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