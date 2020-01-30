«Он станет фантастическим пополнением». «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Бруну Фернандешем на 5,5 года

Как и ожидалось, полузащитник португальского «Спортинга» Бруну Фернандеш подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано на пять с половиной лет с возможностью продления на один год.
«Статистика голов и передач Фернандеша говорит сама за себя, он станет фантастическим пополнением для нашей команды. Он поможет нам во второй части сезона», – сказал главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
- Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
- Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
- На полузащитника также претендовала «Барселона».
Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед».
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»