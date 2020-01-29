«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с манкунианцами.