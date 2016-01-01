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    «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.

    В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с манкунианцами.

    • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
    • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
    • На полузащитника также претендовала «Барселона».
    • За 2,5 сезона в «Спортинге» Фернандеш провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +476

      yarik1_78 8 минут назад

      Конец санта-барбаре.

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