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  • «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша

29 января 2020, 19:27
2

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с манкунианцами.

  • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
  • Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
  • На полузащитника также претендовала «Барселона».
  • За 2,5 сезона в «Спортинге» Фернандеш провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
Комментарии (2)
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yarik1_78
1580316874
Конец санта-барбаре.
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Снег
1580318831
Его помощь МЮ сейчас очень кстати.
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