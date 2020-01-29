«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.
В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с манкунианцами.
- Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55+25 миллионов евро.
- Сам игрок будет зарабатывать 6 миллионов в год.
- На полузащитника также претендовала «Барселона».
- За 2,5 сезона в «Спортинге» Фернандеш провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»