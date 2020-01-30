Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело»

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин не ведет переговоры с другими клубами. Игрок в январе отказался ехать в аренду в «Сочи».

«У Кокорина последние полгода контракта, другие клубы могут с ним вести переговоры. Сейчас уже понятно, что в «Зените» он не останется. Почему же с ним никто не ведет переговоры? Разумеется, потому что они заблокированы. Потому что сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело», – полагает журналист.