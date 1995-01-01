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    Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело»

    Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин не ведет переговоры с другими клубами. Игрок в январе отказался ехать в аренду в «Сочи».

    «У Кокорина последние полгода контракта, другие клубы могут с ним вести переговоры. Сейчас уже понятно, что в «Зените» он не останется. Почему же с ним никто не ведет переговоры? Разумеется, потому что они заблокированы. Потому что сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело», – полагает журналист.

    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +52

      Александр Питер 5 минут назад

      А где УЕФА и РФС

      0
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      Рейтинг: +823

      Frankfurt Am Main 18 минут назад

      По закону он имеет право вести переговоры с другими клубами не спрашивая бандюков с верху, эх Саша теперь ты понял куда ты попал, это точно империя зла..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Александр Питер > Frankfurt Am Main 7 минут назад

      Извините а где Вы видели закон.миллер и ротенберг приближенные и у них другие законы.

      0
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      Рейтинг: +823

      Frankfurt Am Main 26 минут назад

      команда какая-то стрёмная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2318

      erma 33 минуты назад

      Рожи и хари в руководстве Зенита обиделись на Кокорина. Кукловоды не могут понять как это кукла обрезала веревки и решила действовать по собственному усмотрению.

      3
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      Рейтинг: +4695

      3a zenit 37 минут назад

      в смысле пол года,он когда вышел вроде новый контракт подписал?

      1
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      Рейтинг: +4705

      Lester84 > 3a zenit 32 минуты назад

      там контракт подписали до конца сезона с опцией продления по обоюдному согласию. Очевидно, что продление уже не предвидится

      3
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      Рейтинг: +1295

      Ганнибал Лектор 37 минут назад

      Это называется ни себе ни людям. С другой стороны, надо понимать, что нынешний Кокорин усилит абсолютно любую команду РПЛ

      5
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      ...
      Рейтинг: +11295

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Вот и поэтому ему и не разрешают, никаких контактов с
      клубами РПЛ.

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