Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело»

А где УЕФА и РФС
Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин не ведет переговоры с другими клубами. Игрок в январе отказался ехать в аренду в «Сочи».
«У Кокорина последние полгода контракта, другие клубы могут с ним вести переговоры. Сейчас уже понятно, что в «Зените» он не останется. Почему же с ним никто не ведет переговоры? Разумеется, потому что они заблокированы. Потому что сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело», – полагает журналист.
- На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
- В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
- Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».