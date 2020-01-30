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  • Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело»

Уткин: «Переговоры Кокорина с другими клубами заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело»

30 января 2020, 19:55
52

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин не ведет переговоры с другими клубами. Игрок в январе отказался ехать в аренду в «Сочи».

«У Кокорина последние полгода контракта, другие клубы могут с ним вести переговоры. Сейчас уже понятно, что в «Зените» он не останется. Почему же с ним никто не ведет переговоры? Разумеется, потому что они заблокированы. Потому что сказали: «Не суйтесь, не ваше это дело», – полагает журналист.

  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (52)
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Ганнибал Лектор
1580403943
Это называется ни себе ни людям. С другой стороны, надо понимать, что нынешний Кокорин усилит абсолютно любую команду РПЛ
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erma
1580404183
Рожи и хари в руководстве Зенита обиделись на Кокорина. Кукловоды не могут понять как это кукла обрезала веревки и решила действовать по собственному усмотрению.
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Frankfurt Am Main
1580405093
По закону он имеет право вести переговоры с другими клубами не спрашивая бандюков с верху, эх Саша теперь ты понял куда ты попал, это точно империя зла..
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Олег1204
1580406324
Теперь любое чмо, которое пребlижено к путину может делать че хочет
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моэм
1580412944
Барины решили поставить холопа на место...а холоп вспомнил что он человек...ну а когда таких холопов станет много , тогда этих баринов будут ставить уже холопы...раком.
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Владислав Vlad
1580414439
Ну, точно Миллер его в карты проиграл.
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vka1970
1580415443
Значит Кокорину прямая дорога в Европу.Интересно как усатый будет мотивировать не вЫзовы его в сборную.Если вдруг начнёт регулярно забивать, не приглашать его в заявку будет проблематично, но уверен, что наш "тренер" найдёт нужные слова в которые мы естественно не поверим.Иначе это будет уже не наш "тренер."
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VVM1964
1580418696
ЭТО - ЗЕНИТ (((((((((
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VVM1964
1580423076
А где борат , аларм , мстяшный и прочая "зенитовская" шваль ( адекватных болельщиков Зенита не касается ) , почему нет комментариев ? - они все на Спартаковских ветках ! Ну и какой спрашивается клуб вам роднее , за кого вы переживаете , чьи новости вам интереснее , ответ очевиден - это не болельщики , а тролли упыри , которым ничего не надо , только бы нагадить ((((((((((
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Kollljan
1580453214
Тут о Зените никто ничего не говорит. Напечатали вольные измышления неудачника-журналиста Васи Уткина. О чем тут говорить?
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