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    Baza: сотрудник Black Star потребовал у Смолова откат за участие в рекламе Lay's с Месси

    У нападающего «Локомотива» Федора Смолова просили деньги за участие в рекламном ролике Lay's вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, пишет телеграм-канал Baza.

    Компания Lay’s входит в корпорацию PepsiCo – партнера компании Black Star. В декабре представители PepsiCo предложили Игорю Акинфееву сняться в рекламе чипсов с Месси, но после переговоров Акинфеев отказался. В начале января поучаствовать в рекламе вместе с Месси предложили Смолову. Сделал это, как утверждается в сообщении, не представитель PepsiCo, а рекламный агент компании Global Star, входящей в ГК Black Star.

    «Во время переговоров агент сообщил, что для того чтобы Смолов получил этот контракт, на встрече с представителями Pepsi нужно попросить гонорар в 23 миллиона рублей. 15 миллионов Федор может оставить себе, а 8 нужно будет отдать агенту. Якобы это «стандартная комиссия агентства». Если этих денег не будет, то PepsiCo не утвердит Смолова, потому что «это не они выбирают, а агентство протаскивает», – пишет Baza.

    Менеджер Смолова отказалась от такой схемы.

    В агентстве Global Star заявили, что не вели переговоров со Смоловым. В PepsiCo также не подтвердили информацию.

    «К сожалению, не могу прокомментировать слухи и сплетни. Названные вами агентства и частные лица не имеют отношения к возможным переговорам относительно участия тех или иных спортсменов в рекламных активациях компании», – сказал представитель PepsiCo.

    • В этом сезоне РПЛ Смолов сыграл 14 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
    • PR-менеджер футболиста – Елена Болотова.

    Источник: Baza

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +22751

      gol_kak_sokol 18 минут назад

      Lays это первые чипсы, в которых стали использовать синтетический жир вместо натурального. В Америке был большой шум по этому поводу.
      Пусть этот Black Star своими чипсами поперхнется.

      0
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      Рейтинг: +1704

      giluxa1963 23 минуты назад

      ну явный развод

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1699

      alarm 32 минуты назад

      позор хрякам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15498

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Соглашайся, Федя. За съёмки дают немного чипсов, не скучно будет на лавке.

      0
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      Рейтинг: +8406

      KOLBIS 53 минуты назад

      Смолов и Месси ха-ха,сразу понятно что фуфло впихивали...

      0
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      Рейтинг: +9229

      DeStar > KOLBIS 44 минуты назад

      ну а чего впихивать если прибыль будет только после подписания контракта на рекламу? или они бы попросили8 лямов авансом перевести? а теперь все отнекиваются, что логично

      1
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      ...
      Рейтинг: +8406

      KOLBIS > DeStar 29 минут назад

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