Baza: сотрудник Black Star потребовал у Смолова откат за участие в рекламе Lay's с Месси

У нападающего «Локомотива» Федора Смолова просили деньги за участие в рекламном ролике Lay's вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, пишет телеграм-канал Baza.

Компания Lay’s входит в корпорацию PepsiCo – партнера компании Black Star. В декабре представители PepsiCo предложили Игорю Акинфееву сняться в рекламе чипсов с Месси, но после переговоров Акинфеев отказался. В начале января поучаствовать в рекламе вместе с Месси предложили Смолову. Сделал это, как утверждается в сообщении, не представитель PepsiCo, а рекламный агент компании Global Star, входящей в ГК Black Star.

«Во время переговоров агент сообщил, что для того чтобы Смолов получил этот контракт, на встрече с представителями Pepsi нужно попросить гонорар в 23 миллиона рублей. 15 миллионов Федор может оставить себе, а 8 нужно будет отдать агенту. Якобы это «стандартная комиссия агентства». Если этих денег не будет, то PepsiCo не утвердит Смолова, потому что «это не они выбирают, а агентство протаскивает», – пишет Baza.

Менеджер Смолова отказалась от такой схемы.

В агентстве Global Star заявили, что не вели переговоров со Смоловым. В PepsiCo также не подтвердили информацию.

«К сожалению, не могу прокомментировать слухи и сплетни. Названные вами агентства и частные лица не имеют отношения к возможным переговорам относительно участия тех или иных спортсменов в рекламных активациях компании», – сказал представитель PepsiCo.