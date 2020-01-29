Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Baza: сотрудник Black Star потребовал у Смолова откат за участие в рекламе Lay's с Месси

Baza: сотрудник Black Star потребовал у Смолова откат за участие в рекламе Lay's с Месси

29 января 2020, 17:20
14

У нападающего «Локомотива» Федора Смолова просили деньги за участие в рекламном ролике Lay's вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, пишет телеграм-канал Baza.

Компания Lay’s входит в корпорацию PepsiCo – партнера компании Black Star. В декабре представители PepsiCo предложили Игорю Акинфееву сняться в рекламе чипсов с Месси, но после переговоров Акинфеев отказался. В начале января поучаствовать в рекламе вместе с Месси предложили Смолову. Сделал это, как утверждается в сообщении, не представитель PepsiCo, а рекламный агент компании Global Star, входящей в ГК Black Star.

«Во время переговоров агент сообщил, что для того чтобы Смолов получил этот контракт, на встрече с представителями Pepsi нужно попросить гонорар в 23 миллиона рублей. 15 миллионов Федор может оставить себе, а 8 нужно будет отдать агенту. Якобы это «стандартная комиссия агентства». Если этих денег не будет, то PepsiCo не утвердит Смолова, потому что «это не они выбирают, а агентство протаскивает», – пишет Baza.

Менеджер Смолова отказалась от такой схемы.

В агентстве Global Star заявили, что не вели переговоров со Смоловым. В PepsiCo также не подтвердили информацию.

«К сожалению, не могу прокомментировать слухи и сплетни. Названные вами агентства и частные лица не имеют отношения к возможным переговорам относительно участия тех или иных спортсменов в рекламных активациях компании», – сказал представитель PepsiCo.

  • В этом сезоне РПЛ Смолов сыграл 14 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
  • PR-менеджер футболиста – Елена Болотова.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив Барселона Смолов Федор Месси Лионель
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1580308168
Смолов и Месси ха-ха,сразу понятно что фуфло впихивали...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1580309065
Соглашайся, Федя. За съёмки дают немного чипсов, не скучно будет на лавке.
Ответить
giluxa1963
1580309915
ну явный развод
Ответить
semn.konovalov
1580310482
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ===---- https://bit.vodka/sekblog
Ответить
Томик
1580312104
Смолову 23 миллиона рублей? Может быть он должен заплатить, чтобы сняться в этой рекламе - так то оно реальнее будет выглядеть. Ладно Акинфеев - хоть "золотую ногу" можно было бы приплести. А это чудо каким боком?
Ответить
Skull_Boy
1580312346
Мегафутбольная тема
Ответить
Derzkiy1
1580318971
Игорь вообще простой человек , ему человек года хотели дать , отказался ! Реклама с Месси , отказался ! Очень рад, что в стране есть такие спортсмены
Ответить
Крейсеp
1580325402
Федя молодец, что отказался участвовать в мутной схеме.
Ответить
alexfilatov
1580329055
ппц, 23 миллиона за то чтобы сняться в рекламе, а люди у нас в стране копейки от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии считают...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+