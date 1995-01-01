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    Радимов: «В «Сочи» на Кокорина конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси ему пришлось бы тяжелее»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина в первой команде.

    «Я говорил, что весной Кокорин забьет больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и 11 в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше 20 футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл.

    Перегруз игроков в данной ситуации — это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику. Как по отзывам судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад», – сказал Радимов.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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