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  • Радимов: «В «Сочи» на Кокорина конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси ему пришлось бы тяжелее»

Радимов: «В «Сочи» на Кокорина конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси ему пришлось бы тяжелее»

29 января 2020, 12:36
14

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина в первой команде.

«Я говорил, что весной Кокорин забьет больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и 11 в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше 20 футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл.

Перегруз игроков в данной ситуации — это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику. Как по отзывам судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад», – сказал Радимов.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (14)
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vla4839
1580292331
И Радимов сдулся,отказывается от своих прогнозов,встал на сторону гнобителей Кокорина.Непорядочно.
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Garrincha58
1580292833
Радимов вы ду...к??? или притворяетесь, Кокорин в сто раз сильнее Дзюбы,Азмуна и Дриусси вместе взятых, а тупое руков-во бомжей этого не хочет понимать
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Давид59
1580295241
Кому? Кокорину пришлось бы тяжелее? Это Дзюбе и Азмуну пришлось бы тяжелее! Владик струхнул похоже. А мог бы сказать правду
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Бриг
1580295722
Теперь все почему-то решили, что Кокорин уже супер-звезда и если он где-нибудь (например в Зените-2 или в Сочи) не оправдает наших надежд, то наши проблемы мы возложим на него. Тогда все будут дружно квакать, какое он говно. Уймитесь уже.
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polt
1580298744
"В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси пришлось бы тяжелее". А может этим троим уже уставшим, будет тяжелее? Кокорин похоже в хорошей форме, просто продолжаются закулисные заморочки в пользу указаний сверху.
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x-x-x-x-x
1580300930
Вот ты нашёл кого сравнить с Кокориным. Все трое уступают в навыках футболе Саше. Мне по барабану что будет в этой комедии но двуличие не терплю.готя бы говорите правду а то ложь Ваша вникла в вашу кровь и не можете говорить правду пока есть ложь
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