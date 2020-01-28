Агент Кокорина: «Не поехать на сбор «Зенита-2» Александр не имеет права»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил, что клуб по условиям действующего контракта имеет право отправить футболиста в дубль.

«То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом.

В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта. Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем еe каким-то образом решать», – сказал агент.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Сегодня стало известно, что Кокорина отправили готовиться к сезону с дублем «Зенита».

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