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  • Агент Кокорина: «Не поехать на сбор «Зенита-2» Александр не имеет права»

Агент Кокорина: «Не поехать на сбор «Зенита-2» Александр не имеет права»

28 января 2020, 21:56
12

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил, что клуб по условиям действующего контракта имеет право отправить футболиста в дубль.

«То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом.

В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта. Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем еe каким-то образом решать», – сказал агент.

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.
  • Сегодня стало известно, что Кокорина отправили готовиться к сезону с дублем «Зенита».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Hektor 84
1580239623
Короче Миллер показал вам всем кто в доме хозяин. Отодрал и агента и кокошу и Буланова. Буланова вообще не понять. Он тренер зенита2 или хр ен собачий. Ничего не знает что в его команде творится. Зато в Твиттере любит потрепаться о спартаке.
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Владислав Vlad
1580247737
Интересно, а Кокорину уже можно за границу выезжать? Надо же после отсидки ходить, отмечаться . Не?...
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lkha.dmitriyev
1580257018
Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте---- https://bit.vodka/sekblog
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vladimir-7
1580279265
Александру нужно отыграть в Зените-2 и не подписывать новый контракт с Зенитом, а по окончании УДО уходить к Адвокату или ещё в какой-нибудь европейский клуб и забыть этого узкоплёночного Пука и завершить свою деятельность с продажным Газпромом.
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SIRIUS 2002
1580297176
Отыграл бы по тихому в Сочах до лета, а потом свободен как в поле ветер..
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