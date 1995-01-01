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    Агент Кокорина: «Не поехать на сбор «Зенита-2» Александр не имеет права»

    Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил, что клуб по условиям действующего контракта имеет право отправить футболиста в дубль.

    «То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом.

    В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта. Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем еe каким-то образом решать», – сказал агент.

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.
    • Сегодня стало известно, что Кокорина отправили готовиться к сезону с дублем «Зенита».

    Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2041

      Борат 16 минут назад

      Ну что фанаты-*банаты?
      Забудьте про дзюбу и посылайте нах Миллера, путлера и пака!!!!
      Гыгы это будет чёткий флэшмоб!!!

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      Рейтинг: +861

      Hektor 84 33 минуты назад

      Короче Миллер показал вам всем кто в доме хозяин. Отодрал и агента и кокошу и Буланова. Буланова вообще не понять. Он тренер зенита2 или хр ен собачий. Ничего не знает что в его команде творится. Зато в Твиттере любит потрепаться о спартаке.

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