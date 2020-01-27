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«Динамо» показало первый гол Комличенко

27 января 2020, 08:21
5

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеоролик с первым голом новичка команды Николая Комличенко.

24-летний нападающий забил на тренировке, точно пробив со средней дистанции в дальний угол.

  • «Динамо» купило форварда у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
  • Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.

Комличенко: «В «Динамо» привлекает абсолютно все»

Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай
Комментарии (5)
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bset
1580106786
Обидно, что ЦСКА его прокатил. Все-таки амбиции посерьезней, чем у Динамо. Хотя кто знает, может Динамо будет great again)
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Dinamo 31
1580125807
Красавчик
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FanatSerj
1580131381
гол то красивый базару нет, он там ещё кого-то ушатал при ударе. Хорошо если бы это не двухсторонка была, но судя по манишкам надежд мало )))
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