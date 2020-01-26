«Динамо» показало первый гол Комличенко

Обидно, что ЦСКА его прокатил. Все-таки амбиции посерьезней, чем у Динамо. Хотя кто знает, может Динамо будет great again)
Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеоролик с первым голом новичка команды Николая Комличенко.
24-летний нападающий забил на тренировке, точно пробив со средней дистанции в дальний угол.
- «Динамо» купило форварда у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
- Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.
Комличенко: «В «Динамо» привлекает абсолютно все»
Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»
А вот и он – первый гол Николая Комличенко в #Динамо pic.twitter.com/QN56PxZcGE— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 26, 2020