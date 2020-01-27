«Динамо» показало первый гол Комличенко

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеоролик с первым голом новичка команды Николая Комличенко.
24-летний нападающий забил на тренировке, точно пробив со средней дистанции в дальний угол.
- «Динамо» купило форварда у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
- Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.
Комличенко: «В «Динамо» привлекает абсолютно все»
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Источник: Твиттер «Динамо»