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    «Динамо» показало первый гол Комличенко

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеоролик с первым голом новичка команды Николая Комличенко.

    24-летний нападающий забил на тренировке, точно пробив со средней дистанции в дальний угол.

    • «Динамо» купило форварда у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
    • Игрок заключил с клубом контракт до лета 2024 года.

    Комличенко: «В «Динамо» привлекает абсолютно все»

    Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13703

      bset 16 минут назад

      Обидно, что ЦСКА его прокатил. Все-таки амбиции посерьезней, чем у Динамо. Хотя кто знает, может Динамо будет great again)

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