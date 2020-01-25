Комличенко: «В «Динамо» привлекает абсолютно все»

Форвард «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал трансфер. Игрок перешел из чешской «Млады Болеслав».

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Динамо». Со своей стороны постараюсь оправдать ожидания болельщиков и доверие руководства. До «Динамо» я несколько лет выступал в Чехии. В Чехии забивать непросто, как могло бы показаться на первый взгляд. Нужно обладать должным мастерством, много работать над собой. На одной удаче далеко не уедешь.

При переговорах сразу почувствовал серьeзную заинтересованность во мне со стороны «Динамо». Клуб проявил, если так можно выразиться, наибольшую конкретику. Сыграло свою роль и желание главного тренера видеть меня в составе. Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, и наша беседа лишь убедила меня в том, что нужно соглашаться на предложение бело-голубых.

В «Динамо» меня привлекает абсолютно всe: высокие задачи, славная история, новый красавец-стадион, отличная база, создаваемые для футболистов суперусловия», – сказал Комличенко.