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    Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

    Агент форварда «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев прокомментировал трансфер игрока. Москвичи купили нападающего у чешской «Млады Болеслав».

    — Многие припоминают слова нападающего о желании заиграть в западном чемпионате. Что ответите?

    — Мы и так сделали шаг вперед, поэтому трансфер в «Динамо» можно расценивать только со знаком «плюс». Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      Frenzybm 57 минут назад

      Николай перешёл в топ-клуб? Как у него язык повернулся такое сморозить..

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