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  • Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

26 января 2020, 00:29
18

Агент форварда «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев прокомментировал трансфер игрока. Москвичи купили нападающего у чешской «Млады Болеслав».

— Многие припоминают слова нападающего о желании заиграть в западном чемпионате. Что ответите?

— Мы и так сделали шаг вперед, поэтому трансфер в «Динамо» можно расценивать только со знаком «плюс». Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай
Комментарии (18)
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Frenzybm
1579987938
Николай перешёл в топ-клуб? Как у него язык повернулся такое сморозить..
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Graceful 713
1579998022
Топ клуб? Динамо? Твою ж мать, это по каким меркам?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1580010526
Зенит копит деньги на Комличенко.
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Волька
1580019417
Какой топ клуб?Мусорка!Вся история жалкое существование
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Niko
1580019486
Да ладно чушь нести, бабло все решило. Млада чаще играет в еврокубках, а коля и оттуда вызывался в сборную. Но в любом случае удачи и ему и Динамо
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Ганнибал Лектор
1580027866
Если брать за основу понятия "топ-клуб" все команды старше 90 лет, мечтающие когда-нибудь выиграть национальны чемпионат, то тогда в мире очень мало "нетопов". И как быть с такими как Ливерпуль, Барселона, Ювентус? Топ-топ? Или топище? Как бы там ни было, удачи парню!
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Markelov373
1580032788
в этом интервью видно сразу кто решил в динамо переходить Комличенко меняй агента а то скором времени будешь играть факел воронежский а это тот еще топ клуб)))
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BarStep
1580037022
Динамо Мск - клуб топ вратаря и легенды мирового футбола Льва Яшина.... Вот почему ТО Динамо знают и помнят до сих пор, но ни как не эту динаму...
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Axe111
1580037790
ТОП КЛУБ АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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Mister_Tomsk
1580111703
в Топ клуб? всмысле, у топленный клуб, или тонущий клуб? он ни чего не попутал там?))) за бабки все можно сказать)
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