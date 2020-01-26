Агент Комличенко: «Игрок говорил о желании играть на Западе? Мы сделали шаг вперед, Николай перешел в топ-клуб»

Агент форварда «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев прокомментировал трансфер игрока. Москвичи купили нападающего у чешской «Млады Болеслав».

— Многие припоминают слова нападающего о желании заиграть в западном чемпионате. Что ответите?

— Мы и так сделали шаг вперед, поэтому трансфер в «Динамо» можно расценивать только со знаком «плюс». Нет сомнений, Николай перешел в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями.