Гончаренко: «У Чалова хорошая связка со Шкуриным»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого зимнего сбора команды, который проходил в Кампоаморе.

«Ребята здесь все уже знают работу, которую проделываем во время сборов. Они к ней готовы. Сначала, может быть, мы втягивались в работу, а после того как втянулись, мы достаточно качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой. Атака, оборона, стандартные положения — все вместе отработали и достаточно хорошо поработали. Какое-то движение вперед в нашем понимании есть. Важно то, что в любом случае мы понимали, что эти подготовительные матчи — для чемпионата и в первую очередь для матча с «Уралом».

Чалов достаточно хорошо поработал на сборе, у них хорошая связка со Шкуриным есть. Достаточно оптимистично смотрим на его работу и в целом на пару Чалов-Шкурин», — сказал Гончаренко.