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    Гончаренко: «У Чалова хорошая связка со Шкуриным»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого зимнего сбора команды, который проходил в Кампоаморе.

    «Ребята здесь все уже знают работу, которую проделываем во время сборов. Они к ней готовы. Сначала, может быть, мы втягивались в работу, а после того как втянулись, мы достаточно качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой. Атака, оборона, стандартные положения — все вместе отработали и достаточно хорошо поработали. Какое-то движение вперед в нашем понимании есть. Важно то, что в любом случае мы понимали, что эти подготовительные матчи — для чемпионата и в первую очередь для матча с «Уралом».

    Чалов достаточно хорошо поработал на сборе, у них хорошая связка со Шкуриным есть. Достаточно оптимистично смотрим на его работу и в целом на пару Чалов-Шкурин», — сказал Гончаренко.

    • Шкурин перешел в ЦСКА в начале января из «Динамо-Брест».
    • Армейцы проведут первую официальную игру 29 февраля против «Урала» в РПЛ.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    26.01.2020 22:36
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