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    РПЛ может обратиться в CAS из-за непризнания РФС переизбрания Прядкина

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщает, что РПЛ рассмотрит вариант с обжалованием решения избирательного комитета РФС по поводу непризнания итогов выборов президента лиги.

    • 16 января на общем заседании клубов Премьер-лиги Сергея Прядкина переизбрали на новый пятилетний срок.
    • В РФС считают, что голосование проводилось с нарушениями регламента.
    • В связи с этим РПЛ обязали провести новую процедуру.

    «После вчерашнего заседания избирательного комитета РФС в РПЛ взяли паузу, чтобы изучить ситуацию и дождаться бумаг из РФС. На изучение документов будет три рабочих дня.

    По моей информации, после проведенных консультаций вероятно, что общее собрание лиги будет созвано во вторник. Полагаю, не исключен вариант жесткого сценария – в том плане, что лига будет обращаться в апелляционные органы, а далее в CAS. И кризис может затянуться на достаточно долгий срок», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6105

      ilichkadr 30 минут назад

      Цирк продолжается. Этож надо такому случиться, что 2 российские общественные организации будут судиться в европейском арбитражном суде!? Своим уже не доверяем/не верим?

      0
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      Рейтинг: +11232

      vladimir-7 1 час назад

      Выборы, это когда выбирают из нескольких человек, а здесь утверждение
      бывшего президента РПЛ на новый срок. Бывает ещё хуже, в Москве за
      С.Собянина люди не проголосовали, а ЦИК всё равно СДЕЛАЛ, что за
      него проголосовали и оставили МЭРом Москвы, потому, что он полностью устраивает президента и премьера РФ, а не жителей города.

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      Рейтинг: +4468

      серега кашин 1 час назад

      сами себе придумали геморрой

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      Рейтинг: +180

      andromend 1 час назад

      Закончится, в таком случае,все просто.РПЛ будет распущена.Денежку поделят и создадут новую лигу.Все как обычно у нас.

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