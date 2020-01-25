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  • РПЛ может обратиться в CAS из-за непризнания РФС переизбрания Прядкина

РПЛ может обратиться в CAS из-за непризнания РФС переизбрания Прядкина

25 января 2020, 12:39
6

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщает, что РПЛ рассмотрит вариант с обжалованием решения избирательного комитета РФС по поводу непризнания итогов выборов президента лиги.

  • 16 января на общем заседании клубов Премьер-лиги Сергея Прядкина переизбрали на новый пятилетний срок.
  • В РФС считают, что голосование проводилось с нарушениями регламента.
  • В связи с этим РПЛ обязали провести новую процедуру.

«После вчерашнего заседания избирательного комитета РФС в РПЛ взяли паузу, чтобы изучить ситуацию и дождаться бумаг из РФС. На изучение документов будет три рабочих дня.

По моей информации, после проведенных консультаций вероятно, что общее собрание лиги будет созвано во вторник. Полагаю, не исключен вариант жесткого сценария – в том плане, что лига будет обращаться в апелляционные органы, а далее в CAS. И кризис может затянуться на достаточно долгий срок», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Уткин – о выборах президента РПЛ: «Кажется, у лиги появится новый руководитель»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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andromend
1579945971
Закончится, в таком случае,все просто.РПЛ будет распущена.Денежку поделят и создадут новую лигу.Все как обычно у нас.
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серега кашин
1579947572
сами себе придумали геморрой
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vladimir-7
1579947700
Выборы, это когда выбирают из нескольких человек, а здесь утверждение бывшего президента РПЛ на новый срок. Бывает ещё хуже, в Москве за С.Собянина люди не проголосовали, а ЦИК всё равно СДЕЛАЛ, что за него проголосовали и оставили МЭРом Москвы, потому, что он полностью устраивает президента и премьера РФ, а не жителей города.
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ilichkadr
1579950401
Цирк продолжается. Этож надо такому случиться, что 2 российские общественные организации будут судиться в европейском арбитражном суде!? Своим уже не доверяем/не верим?
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Hektor 84
1579961779
Там в Европе с этого цирка животы порвали. То лимит на легов меняют, то меняют схему осень - весна, то наоборот. Теперь президента лиги выбрали, а РФС выборы не признает. Шапито
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kudriavtsevaleks
1579964780
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
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