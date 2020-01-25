РПЛ может обратиться в CAS из-за непризнания РФС переизбрания Прядкина

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщает, что РПЛ рассмотрит вариант с обжалованием решения избирательного комитета РФС по поводу непризнания итогов выборов президента лиги.

16 января на общем заседании клубов Премьер-лиги Сергея Прядкина переизбрали на новый пятилетний срок.

переизбрали на новый пятилетний срок. В РФС считают, что голосование проводилось с нарушениями регламента.

В связи с этим РПЛ обязали провести новую процедуру.

«После вчерашнего заседания избирательного комитета РФС в РПЛ взяли паузу, чтобы изучить ситуацию и дождаться бумаг из РФС. На изучение документов будет три рабочих дня.

По моей информации, после проведенных консультаций вероятно, что общее собрание лиги будет созвано во вторник. Полагаю, не исключен вариант жесткого сценария – в том плане, что лига будет обращаться в апелляционные органы, а далее в CAS. И кризис может затянуться на достаточно долгий срок», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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