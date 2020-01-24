Санчо сделал 25 ассистов в Бундеслиге за два сезона. Это лучший результат в топ-5 лиг Европы

Дортмундская «Боруссия» обыгрывает «Кельн» (2:0 после первого тайма) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Счет в игре на первой минуте открыл Рафаэль Геррейру. Голевую передачу ему отдал Джейдон Санчо.

Для англичанина этот ассист стал 25-м в Бундеслиге с начала сезона-2018/19. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг Европы.

Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году.

В этом сезоне на его счету 13 голов и 14 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Санчо – первый игрок топ-пяти европейских лиг, забивший 10+ голов и сделавший 10+ ассистов в сезоне