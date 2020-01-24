Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Санчо сделал 25 ассистов в Бундеслиге за два сезона. Это лучший результат в топ-5 лиг Европы

    Дортмундская «Боруссия» обыгрывает «Кельн» (2:0 после первого тайма) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

    Счет в игре на первой минуте открыл Рафаэль Геррейру. Голевую передачу ему отдал Джейдон Санчо.

    Для англичанина этот ассист стал 25-м в Бундеслиге с начала сезона-2018/19. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг Европы.

    • Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году.
    • В этом сезоне на его счету 13 голов и 14 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

    Санчо – первый игрок топ-пяти европейских лиг, забивший 10+ голов и сделавший 10+ ассистов в сезоне

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2020 23:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru