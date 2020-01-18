Санчо – первый игрок топ-пяти европейских лиг, забивший 10+ голов и сделавший 10+ ассистов в сезоне

В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3) полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо забил гол и сделал результативный пас. Таким образом, теперь на счету британца в сезоне чемпионата Германии десять забитых голов и десять ассистов.

Санчо стал первым футболистом в сезоне топ-пяти европейских лиг, набравшим не менее десяти очков по обеим составляющим системы «гол+пас».