Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Санчо – первый игрок топ-пяти европейских лиг, забивший 10+ голов и сделавший 10+ ассистов в сезоне

    В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3) полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо забил гол и сделал результативный пас. Таким образом, теперь на счету британца в сезоне чемпионата Германии десять забитых голов и десять ассистов.

    Санчо стал первым футболистом в сезоне топ-пяти европейских лиг, набравшим не менее десяти очков по обеим составляющим системы «гол+пас».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 21:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru