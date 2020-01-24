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  • РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды

РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды

24 января 2020, 14:44

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев объявил о наказании футболистов «Машук-КМВ» за ставки на матчи своей команды.

«Трое игроков нарушили регламент в отношении ставок на матчи первенства России и других матчей. Была создана рабочая группа под председательством Анзора Кавазашвили. После того, как сегодня мы пообщались с игроками, приняли решение.

В связи с нарушением статьи 17 регламента РФС по этике и статьи федерального закона. Лезгинцеву – запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом на три года. Демидову – запрет сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Малолеткову – запрет на один год и штраф 300 тысяч рублей. На основании статьи 43 устава РФС и статьями 45 и 47 регламента РФС по этике это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете.

Когда процветает игра на ставках, то, скорее всего, в ближайшее время, придется рассматривать вопрос не с одним футболистом, а, может, и с другими футболистами и тренерами. Штраф мог быть и до миллиона, а лишение – пожизненное. Мы применили не самое жесткое наказание», – сказал Андреев.

  • «Машук» идет на восьмом месте в зоне «Юг» ПФЛ.

Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Машук-КМВ Лезгинцев Даниил Малолетков Ярослав Демидов Роман
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