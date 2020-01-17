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  • Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»

Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»

17 января 2020, 17:31
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Президент клуба «Машук-КМВ» Александр Сахтариди сообщил, что игроки его клуба делали ставки на футбол.

«Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук-КМВ»? К сожалению, это действительно так. Не все трое принадлежат «Машуку» – только один. А двое остальных ушли, они были в аренде. Футболисты не имеют права играть (на ставках) но кто-то из них говорит, что любит футбол, кто-то – что-то второе… Но за это надо наказывать! Сейчас пришли бумажки из РФС. Мы игрокам говорили: «Ну как так? Ты же подписал контракт!» А они…

Ну как не знали, они же не имеют права! А один говорит: «Да я вот на баскетбол ставил…» Он ставил на баскетбол, хоккей, и где-то две-три игры на футбол… Был ли это матч, в котором он играл? Нет. Но мы ничего не знаем точно. Они правду не говорят, оправдывают себя! Кто знает, как было на самом деле… Честно говоря, мы уже никому не верим. Санкции? Клубу они грозить не должны – только игрокам. Расторгнем ли контракт с нашим игроком? Пока дождемся заседания РФС. Что касается двух других, один – свободный агент, а второй вернулся в «Мордовию», – сказал Сахтариди.

«Чемпионат»: три футболиста из ПФЛ ставили на матчи своих команд. Им грозит отстранение

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Машук-КМВ
Комментарии (1)
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Давид59
1579271811
Булыкина на них не было. Теперь есть
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