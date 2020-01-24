Тедеско: «Базовая схема «Спартака» – 5-3-2. Для нынешнего состава она подходит лучше всего»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о тактике команды. Преимущественно она будет действовать по схеме 5-3-2.

— Ваша базовая схема — 5-3-2, верно?

— Да.

— Планируете ли вы наигрывать только ее, или в равной степени будут применяться и другие модели?

— Для нынешнего состава система, которую вы назвали, подходит лучше всего. У каждого футболиста есть свое место. Более того, некоторые могут закрыть несколько позиций. Сейчас важно дать стабильность. Важно наиграть систему, к которой ребята привыкнут и станут чувствовать себя в ней комфортно.

Нам нужна хорошо налаженная базовая схема и именно сейчас мы работаем над деталями. Впрочем, на третьем сборе в Сочи обязательно попробуем и другие варианты. Потому что в конечном итоге важна не система, а стиль. Можно применять один стиль в разных схемах. Как ты прессингуешь, как выходишь из обороны, как используешь фланги — вот что имеет значение.