Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Тедеско: «Базовая схема «Спартака» – 5-3-2. Для нынешнего состава она подходит лучше всего»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о тактике команды. Преимущественно она будет действовать по схеме 5-3-2.

    — Ваша базовая схема — 5-3-2, верно?

    — Да.

    — Планируете ли вы наигрывать только ее, или в равной степени будут применяться и другие модели?

    — Для нынешнего состава система, которую вы назвали, подходит лучше всего. У каждого футболиста есть свое место. Более того, некоторые могут закрыть несколько позиций. Сейчас важно дать стабильность. Важно наиграть систему, к которой ребята привыкнут и станут чувствовать себя в ней комфортно.

    Нам нужна хорошо налаженная базовая схема и именно сейчас мы работаем над деталями. Впрочем, на третьем сборе в Сочи обязательно попробуем и другие варианты. Потому что в конечном итоге важна не система, а стиль. Можно применять один стиль в разных схемах. Как ты прессингуешь, как выходишь из обороны, как используешь фланги — вот что имеет значение.

    • Тедеско работает в команде с осени.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • В феврале команда примет участие в товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru