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    «Интер» арендовал вингера «Челси» Мозеса

    Вингер «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Интера».

    Миланский клуб арендовал нигерийца до конца сезона. В контракте есть опция выкупа.

    Мозес будет играть в «Интере» под 11-м номером.

    • В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мозеса в 8,5 миллиона евро.

    MAGLIA@VictorMoses ha scelto il numero!#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/x7pQkPjdme

    — Inter (@Inter) January 23, 2020

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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