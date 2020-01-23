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«Интер» арендовал вингера «Челси» Мозеса

23 января 2020, 18:57

Вингер «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Интера».

Миланский клуб арендовал нигерийца до конца сезона. В контракте есть опция выкупа.

Мозес будет играть в «Интере» под 11-м номером.

  • В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мозеса в 8,5 миллиона евро.

MAGLIA@VictorMoses ha scelto il numero!#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/x7pQkPjdme

— Inter (@Inter) January 23, 2020

Источник: Официальный сайт «Интера»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Челси Мозес Виктор
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