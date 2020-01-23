«Интер» арендовал вингера «Челси» Мозеса

Вингер «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Интера».
Миланский клуб арендовал нигерийца до конца сезона. В контракте есть опция выкупа.
Мозес будет играть в «Интере» под 11-м номером.
- В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мозеса в 8,5 миллиона евро.
MAGLIA@VictorMoses ha scelto il numero!#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/x7pQkPjdme— Inter (@Inter) January 23, 2020
Источник: Официальный сайт «Интера»