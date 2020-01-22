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  • Уткин: «Из истории с Кокориным положительным героем может выйти Семак»

Уткин: «Из истории с Кокориным положительным героем может выйти Семак»

22 января 2020, 19:18
10

Блогер и журналист Василий Уткин высказался по поводу перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Вся эта история с Кокориным, конечно, словно задумана для одного человека. Кокорин что, он ни горяч, ни холоден. Что мертво, умереть не может. С «Зенитом» тоже все всецело ясно. Зло и все, во всей своей бессмысленности и безликости. Это история для Семака. Вот кто может выйти из нее положительным героем просто навсегда», — написал Уткин.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1579711602
В этой мерзкой истории должен быть положительный герой?...
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Ганнибал Лектор
1579712802
Надеюсь, на принципиальность Богданыча #рукипрочьотКокорина
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bset
1579713305
Да ладно вам, что Семак сделает? Он даже жене не может сказать, чтобы африканцев усыновлять перестала. А тут менеджеры крупного клуба.
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vova.galeev
1579713908
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------- https://bit.vodka/uzevs
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Plyash
1579718138
Семак действительно единственный,кому Кока был нужен,поэтому он пытался его сохранить.Но в очередной раз дирекция утёрла нос гл.тренеру,дав понять,кто в доме хозяин.Кока должен сказать Семаку спасибо за возможность набрать форму,далее он бессилен.
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Garrincha58
1579718433
если он уйдёт из этого цирка-шапито то тогда точно будет мужиком и его все зауважают а если молча проглотит то его всё равно летом уберут но уже не станет героем
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paracetamol
1579720209
Г-но опять запахло.
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Gek Dement
1579728456
А никто не думает, что вся эта история может быть просто специально раздута прессслужбой Зенита ради хайпа? Ну типа если бы я захотел сделать из Корина снова героя после отсидки, а из Семака как написал Вася положительного персонажа, то наверное раздуть такую историю самый лучший для этого путь. (Я не сторонник теории заговоров если что, но интересная версия просто ;) )
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борат и alarm две шавки
1579759255
стыдно за зенит
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