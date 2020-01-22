Уткин: «Из истории с Кокориным положительным героем может выйти Семак»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался по поводу перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Вся эта история с Кокориным, конечно, словно задумана для одного человека. Кокорин что, он ни горяч, ни холоден. Что мертво, умереть не может. С «Зенитом» тоже все всецело ясно. Зло и все, во всей своей бессмысленности и безликости. Это история для Семака. Вот кто может выйти из нее положительным героем просто навсегда», — написал Уткин.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»