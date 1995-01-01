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    Уткин: «Из истории с Кокориным положительным героем может выйти Семак»

    Блогер и журналист Василий Уткин высказался по поводу перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «Вся эта история с Кокориным, конечно, словно задумана для одного человека. Кокорин что, он ни горяч, ни холоден. Что мертво, умереть не может. С «Зенитом» тоже все всецело ясно. Зло и все, во всей своей бессмысленности и безликости. Это история для Семака. Вот кто может выйти из нее положительным героем просто навсегда», — написал Уткин.

    Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15429

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      В этой мерзкой истории должен быть положительный герой?...

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