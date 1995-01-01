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    L’Équipe: «Локомотив» хочет купить Сулеймана Думбия

    Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может перейти в «Локомотив», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

    Московский клуб готовит предложение по 23-летнему ивуарийцу. На защитника также претендует «Анжер», который уведомил «Ренн» о желании арендовать Думбия с правом последующего выкупа. «Ренн» же предпочитает продать игрока.

    • Думбия провел три матча за сборную Кот-д’Ивуара.
    • Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Ренн» год назад за 3 миллиона евро.
    • В этом сезоне Думбия провел в Лиге 1 один матч.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8179

      parevg 40 минут назад

      Пускай в Анжер идет, он всего 1 матч провел, хорошего защитника на лавке держать не будут.
      И вообще, его надо домой отпустить, там родная пальма засыхает, полить некому.

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