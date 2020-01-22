L’Équipe: «Локомотив» хочет купить Сулеймана Думбия

Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может перейти в «Локомотив», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
Московский клуб готовит предложение по 23-летнему ивуарийцу. На защитника также претендует «Анжер», который уведомил «Ренн» о желании арендовать Думбия с правом последующего выкупа. «Ренн» же предпочитает продать игрока.
- Думбия провел три матча за сборную Кот-д’Ивуара.
- Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Ренн» год назад за 3 миллиона евро.
- В этом сезоне Думбия провел в Лиге 1 один матч.
Источник: Get French Football News