L’Équipe: «Локомотив» хочет купить Сулеймана Думбия

Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может перейти в «Локомотив», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Московский клуб готовит предложение по 23-летнему ивуарийцу. На защитника также претендует «Анжер», который уведомил «Ренн» о желании арендовать Думбия с правом последующего выкупа. «Ренн» же предпочитает продать игрока.