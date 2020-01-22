Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

L’Équipe: «Локомотив» хочет купить Сулеймана Думбия

22 января 2020, 18:56
1

Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может перейти в «Локомотив», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Московский клуб готовит предложение по 23-летнему ивуарийцу. На защитника также претендует «Анжер», который уведомил «Ренн» о желании арендовать Думбия с правом последующего выкупа. «Ренн» же предпочитает продать игрока.

  • Думбия провел три матча за сборную Кот-д’Ивуара.
  • Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Ренн» год назад за 3 миллиона евро.
  • В этом сезоне Думбия провел в Лиге 1 один матч.

Источник: Get French Football News
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Ренн
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vova.galeev
1579713914
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+