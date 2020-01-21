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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Опубликованы результаты жеребьeвки отбора ЧМ-2022 в Африке

    Африканская конфедерация футбола объявила результаты жеребьeвки отборочного турнира ЧМ-2022 на континенте.

    Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.

    Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.

    Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.

    Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.

    Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.

    Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.

    Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.

    Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.

    Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.

    Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

    • Матчи квалификации пройдут с 23 марта 2020-го по 12 октября 2021-го года.
    • На ЧМ-2022 Африку представят пять национальных сборных.

    Источник: Официальный сайт Африканской конфедерации футбола

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    21.01.2020 22:25
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