Опубликованы результаты жеребьeвки отбора ЧМ-2022 в Африке

Африканская конфедерация футбола объявила результаты жеребьeвки отборочного турнира ЧМ-2022 на континенте.
Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.
Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.
Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.
Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.
Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.
Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.
Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.
Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.
Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.
Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.
- Матчи квалификации пройдут с 23 марта 2020-го по 12 октября 2021-го года.
- На ЧМ-2022 Африку представят пять национальных сборных.