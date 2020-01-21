Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Опубликованы результаты жеребьeвки отбора ЧМ-2022 в Африке

21 января 2020, 22:25

Африканская конфедерация футбола объявила результаты жеребьeвки отборочного турнира ЧМ-2022 на континенте.

Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.

Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.

Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.

Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.

Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.

Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.

Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.

Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.

Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.

Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

  • Матчи квалификации пройдут с 23 марта 2020-го по 12 октября 2021-го года.
  • На ЧМ-2022 Африку представят пять национальных сборных.

Источник: Официальный сайт Африканской конфедерации футбола
Африка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+