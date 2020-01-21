«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

ФК Зенитка
Пресс-служба «Зенита» сообщила о формировании женской команды, которая начнет выступать в официальных турнирах с сезона-2020.
«Главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно», – сообщается на сайте «Зенита».
- В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
- Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
- Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.
РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба