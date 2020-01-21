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    «Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о формировании женской команды, которая начнет выступать в официальных турнирах с сезона-2020.

    «Главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно», – сообщается на сайте «Зенита».

    • В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
    • Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
    • Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

    РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1148

      Stavropolets 17 минут назад

      ФК Зенитка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8150

      parevg 58 минут назад

      И сразу, автоматически женский Зенит станет чемпионом, обладателем кубка и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1246

      gor77 1 час назад

      Для справки:
      Сейчас в турнире всего 8 команд: ЦСКА(Москва), Локомотив(Москва), Кубаночка(Краснодар), Звезда-2005(Пермь), Рязань-ВДВ, Чертаново,
      Енисей(Красноярск), Торпедо(Ижевск).
      Так что теперь 9 команд будет.
      Только не ищите ЖФЛ - это Железнодорожная футбольная лига! )))))))

      0
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 1 час назад

      Кокорин после зоны может там выступать, никто не скажет против

      0
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      Рейтинг: -5

      Аденн 1 час назад

      Что, еще один, женский, бЗенит.

      -2
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      Рейтинг: +11200

      vladimir-7 2 часа назад

      То, что Семак будет продвигать проект по женскому футбольному клубу,
      это понятно, но вот "крупный специалист" Дзюба с какого бока, не понятно.

      0
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL > vladimir-7 1 час назад

      дзюба бабник и постоянно с девчонками общается, ну а там можно и потрунькать молоденькую за место в основе

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