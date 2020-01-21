«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

Пресс-служба «Зенита» сообщила о формировании женской команды, которая начнет выступать в официальных турнирах с сезона-2020.

«Главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно», – сообщается на сайте «Зенита».

В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».

Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.

Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба