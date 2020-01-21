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«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

21 января 2020, 16:13
7

Пресс-служба «Зенита» сообщила о формировании женской команды, которая начнет выступать в официальных турнирах с сезона-2020.

«Главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» назначена Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно», – сообщается на сайте «Зенита».

  • В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
  • Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
  • Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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vladimir-7
1579614067
То, что Семак будет продвигать проект по женскому футбольному клубу, это понятно, но вот "крупный специалист" Дзюба с какого бока, не понятно.
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NEONFOL
1579618020
Кокорин после зоны может там выступать, никто не скажет против
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gor77
1579618475
Для справки: Сейчас в турнире всего 8 команд: ЦСКА(Москва), Локомотив(Москва), Кубаночка(Краснодар), Звезда-2005(Пермь), Рязань-ВДВ, Чертаново, Енисей(Красноярск), Торпедо(Ижевск). Так что теперь 9 команд будет. Только не ищите ЖФЛ - это Железнодорожная футбольная лига! )))))))
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Stavropolets
1579621205
ФК Зенитка
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Spartak Piter
1579684113
ФК Распилка. Скоро надеюсь власть воровская сгинет из нашей страны и тогда этот пузырь лопнет. Что останется от З ? ХЗ)))
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