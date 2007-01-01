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    РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

    «Зенит» занимается созданием женской команды, утверждает РБК со ссылкой на источник в клубе.

    «Клуб примет участие в следующем чемпионате России. У команды появился тренер – Порядина Ольга, идет комплектование состава. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство «Зенита», – сообщил собеседник.

    Сейчас «Зенит» занимается подготовкой пиар-компании. В числе тех, кто будет продвигать проект женской команды – форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак. «Их постеры с игроками женской команды хотят поместить на баннерах на улицах Петербурга», – отметил источник.

    • В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
    • Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
    • Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии16
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      Рейтинг: +666

      DemSerg 10 минут назад

      Дзюба хочет хотя бы в женском футболе че то выиграть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22675

      gol_kak_sokol 12 минут назад

      зюба подумывает о том, чтобы стать трансвеститом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Мортус 20 минут назад

      Вместо "Сочи"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 22 минуты назад

      Зюба точно в думу навострился. А чем он хуже шипулина ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7860

      Skull_Boy 26 минут назад

      Мешков и там бабла срубит

      0
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      Рейтинг: +1299

      solodealer 38 минут назад

      Поручить "продвигать проект женской команды "...СИМПАТЯЖКЕ ЗЮБЕ?
      ...и на плакате разместить фото с его рож...ЛИЦОМ с раскрытым в крике ртом и с приставленной к "голове без фуражки" рукой?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11315

      vka1970 41 минуту назад

      Пилить, пилить, по всей РусИ
      Рекламы дать в ЮтУбы
      Затем исчезнем на такси
      А крайним будут Дзюбы.


      1
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      Рейтинг: +6607

      mihail200606 1 час назад

      Ну дзюба знатный двигатель проектов..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1683

      playsh 1 час назад

      В Газпром-Граде женский клуб просто необходим для поднятия мужского тонуса ребят-бомжат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +756

      Taps 1 час назад

      Ужас ...
      Не все ещё нанюхались газа ?

      1
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