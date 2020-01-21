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  • РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

21 января 2020, 13:50
17

«Зенит» занимается созданием женской команды, утверждает РБК со ссылкой на источник в клубе.

«Клуб примет участие в следующем чемпионате России. У команды появился тренер – Порядина Ольга, идет комплектование состава. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство «Зенита», – сообщил собеседник.

Сейчас «Зенит» занимается подготовкой пиар-компании. В числе тех, кто будет продвигать проект женской команды – форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак. «Их постеры с игроками женской команды хотят поместить на баннерах на улицах Петербурга», – отметил источник.

  • В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
  • Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
  • Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (17)
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bset
1579604423
Похоже, в следующем сезоне Кокорин будет за ЖФК Зенит играть)
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derrik2000
1579604439
И дзюбу туда КАПИТАНОМ! )))))))))))))))))))))))))))
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Taps
1579606902
Ужас ... Не все ещё нанюхались газа ?
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mihail200606
1579607248
Ну дзюба знатный двигатель проектов..
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vka1970
1579608749
Пилить, пилить, по всей РусИ Рекламы дать в ЮтУбы Затем исчезнем на такси А крайним будут Дзюбы.
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Skull_Boy
1579609613
Мешков и там бабла срубит
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DemSerg
1579610607
Дзюба хочет хотя бы в женском футболе че то выиграть...
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алдан2014
1579611768
Дзюба,водонаева,Ургант,-одного поля ягоды.
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Axe111
1579613276
Надеюсь дзюба уже перешла в нее
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латунный
1579617053
зюба будет капитаншей в клубе
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