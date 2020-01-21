РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

«Зенит» занимается созданием женской команды, утверждает РБК со ссылкой на источник в клубе.
«Клуб примет участие в следующем чемпионате России. У команды появился тренер – Порядина Ольга, идет комплектование состава. В ближайшее время о создании клуба объявит руководство «Зенита», – сообщил собеседник.
Сейчас «Зенит» занимается подготовкой пиар-компании. В числе тех, кто будет продвигать проект женской команды – форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак. «Их постеры с игроками женской команды хотят поместить на баннерах на улицах Петербурга», – отметил источник.
- В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».
- Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.
- Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.
Источник: РБК