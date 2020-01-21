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  • Райт – о травме Рэшфорда: «Сульшер думал больше о себе, чем об игроке»

Райт – о травме Рэшфорда: «Сульшер думал больше о себе, чем об игроке»

21 января 2020, 06:39
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Экс-форвард сборной Англии Иан Райт раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера за то, что тот подверг риску получить травму форварда Маркуса Рэшфорда.

«Сульшер заявляет, что был в курсе о проблемах со здоровьем Рэшфорда, и все равно выпускает его на игру с «Вулверхэмптоном». Что сказать, теперь у него нет в составе взрывного нападающего как минимум три ближайших месяца.

Мне кажется, Сульшер думал больше о себе, чем об игроке. Он поставил результат выше здоровья Рэшфорда, и ему за это воздалось: он потерял перспективного и важного игрока», – заявил Райт.

  • У Рэшфорда обнаружен стрессовый перелом в спине.
  • Футболист пропустил матч против «Ливерпуля» (0:2).

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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koli4ka
1579600337
Иан,а у настоящих профессионалов всегда был на первом плане результат и даже ценной собственного здоровья!!! А за что же им тогда платят такие фантастиш зарплаты,не за красивые же глазки,ножки,попки...
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