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    Райт – о травме Рэшфорда: «Сульшер думал больше о себе, чем об игроке»

    Экс-форвард сборной Англии Иан Райт раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера за то, что тот подверг риску получить травму форварда Маркуса Рэшфорда.

    «Сульшер заявляет, что был в курсе о проблемах со здоровьем Рэшфорда, и все равно выпускает его на игру с «Вулверхэмптоном». Что сказать, теперь у него нет в составе взрывного нападающего, как минимум, три ближайших месяца.

    Мне кажется, Сульшер думал больше о себе, чем об игроке. Он поставил результат выше здоровья Рэшфорда, и ему за это воздалось: он потерял перспективного и важного игрока», – заявил Райт.

    • У Рэшфорда обнаружен стрессовый перелом в спине.
    • Футболист пропустил матч против «Ливерпуля» (0:2).

    Источник: BBC

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