Райт – о травме Рэшфорда: «Сульшер думал больше о себе, чем об игроке»

Экс-форвард сборной Англии Иан Райт раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера за то, что тот подверг риску получить травму форварда Маркуса Рэшфорда.

«Сульшер заявляет, что был в курсе о проблемах со здоровьем Рэшфорда, и все равно выпускает его на игру с «Вулверхэмптоном». Что сказать, теперь у него нет в составе взрывного нападающего как минимум три ближайших месяца.

Мне кажется, Сульшер думал больше о себе, чем об игроке. Он поставил результат выше здоровья Рэшфорда, и ему за это воздалось: он потерял перспективного и важного игрока», – заявил Райт.