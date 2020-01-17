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  • Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время»

Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время»

17 января 2020, 20:33
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался в социальной сети с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Специалист выложил фотосравнение полузащитника Дмитрия Тарасова с другим футболистом, на что зенитовец в комментариях написал в адрес Тарасова:

«Брат, настолько скучно у вас там?».

Ответ Слуцкого: «Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время».

  • Кокорин осенью освободился из места лишения свободы по УДО.
  • Осенью 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.
  • Футболист в феврале может принять участие в первом с октября 2018 года официальном матче.

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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3a zenit
1579289162
«Брат, настолько скучно у вас там?» он же не поставил запятую
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Dellleone
1579291945
Викторович молодец !
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svetekanet
1579292010
Слуцкий: тролинг 80 уровня.
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alexfilatov
1579292891
Слуцкий красавчик а место поставил это неудачное "дитя лимита"...
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Lester84
1579292933
Потрачено)))
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Ximerych
1579295489
Лёня - молодец!! Подколол так подколол))) Еще бы по игрочишке прошелся - вообще каеф был))
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ufos73
1579296646
Коко уже надоело тренироваться и его потянуло на приключения? )))
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altezzik
1579314749
Кокорину бы сидеть тише воды ниже травы сейчас, а не других подкалывать.
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любитель1982
1579333389
как не было ума так его и нет
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