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    Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался в социальной сети с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Специалист выложил фотосравнение полузащитника Дмитрия Тарасова с другим футболистом, на что зенитовец в комментариях написал в адрес Тарасова:

    «Брат, настолько скучно у вас там?».

    Ответ Слуцкого: «Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время».

    • Кокорин осенью освободился из места лишения свободы по УДО.
    • Осенью 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.
    • Футболист в феврале может принять участие в первом с октября 2018 года официальном матче.

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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    17.01.2020 20:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1220

      altezzik 3 часа назад

      Кокорину бы сидеть тише воды ниже травы сейчас, а не других подкалывать.

      0
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      Рейтинг: +8373

      ufos73 8 часов назад

      Коко уже надоело тренироваться и его потянуло на приключения? )))

      1
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      Рейтинг: +83

      Ximerych 8 часов назад

      Лёня - молодец!! Подколол так подколол))) Еще бы по игрочишке прошелся - вообще каеф был))

      0
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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 8 часов назад

      Ну типа подколол. Слуцкий входит в #тег!

      1
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      Рейтинг: +4656

      Lester84 9 часов назад

      Потрачено)))

      0
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      Рейтинг: +415

      alexfilatov 9 часов назад

      Слуцкий красавчик а место поставил это неудачное "дитя лимита"...

      1
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      Рейтинг: +819

      FENIX-SL 9 часов назад

      это он про бутылку в анусе кокоши?

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      Рейтинг: +96

      svetekanet 9 часов назад

      Слуцкий: тролинг 80 уровня.

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      Рейтинг: +2560

      Dellleone 9 часов назад

      Викторович молодец !

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      Рейтинг: +4619

      3a zenit 10 часов назад

      «Брат, настолько скучно у вас там?» он же не поставил запятую

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