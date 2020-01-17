Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался в социальной сети с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Специалист выложил фотосравнение полузащитника Дмитрия Тарасова с другим футболистом, на что зенитовец в комментариях написал в адрес Тарасова:

«Брат, настолько скучно у вас там?».

Ответ Слуцкого: «Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время».