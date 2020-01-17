Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался в социальной сети с форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Специалист выложил фотосравнение полузащитника Дмитрия Тарасова с другим футболистом, на что зенитовец в комментариях написал в адрес Тарасова:
«Брат, настолько скучно у вас там?».
Ответ Слуцкого: «Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время».
- Кокорин осенью освободился из места лишения свободы по УДО.
- Осенью 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.
- Футболист в феврале может принять участие в первом с октября 2018 года официальном матче.
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого