Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о согласовании нового контракта с РФС.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче – качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», – цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.

Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

Metaratings: контракт с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года