Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о согласовании нового контракта с РФС.

    «После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче – качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», – цитирует Черчесова ТАСС.

    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.
    • Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.
    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

    Metaratings: контракт с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81422
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75156
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru