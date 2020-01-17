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  • Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

17 января 2020, 12:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о согласовании нового контракта с РФС.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче – качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», – цитирует Черчесова ТАСС.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.
  • Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.
  • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

Metaratings: контракт с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
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