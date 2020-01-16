Metaratings: контракт с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года

Контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом (РФС) был продлен автоматически в октябре 2019 года.
По информации источника, новое соглашение с Черчесовым рассчитано до 31 декабря 2022 года без возможности совмещения тренерской деятельности в каком-либо клубе.
Отмечается, что стороны провели встречу, на которой изменили дату окончания контракта – с 30 июля 2022 года на 31 декабря 2022 года, так как чемпионат мира-2022 в Катаре пройдeт зимой, а не летом.
- Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.
- Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.
- Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
- Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.
Источник: Metaratings
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