Metaratings: контракт с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года

Контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом (РФС) был продлен автоматически в октябре 2019 года.

По информации источника, новое соглашение с Черчесовым рассчитано до 31 декабря 2022 года без возможности совмещения тренерской деятельности в каком-либо клубе.

Отмечается, что стороны провели встречу, на которой изменили дату окончания контракта – с 30 июля 2022 года на 31 декабря 2022 года, так как чемпионат мира-2022 в Катаре пройдeт зимой, а не летом.