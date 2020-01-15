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  • «Спорт-Экспресс»: контракт РФС с Черчесовым пока не согласован из-за споров по финансовым условиям

«Спорт-Экспресс»: контракт РФС с Черчесовым пока не согласован из-за споров по финансовым условиям

15 января 2020, 23:34
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Российский футбольный союз (РФС) пока не согласовал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Как сообщает источник, на данный момент окончательного согласования условий договора нет, продолжаются переговоры по финансовым аспектам нового контракта.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

«Чемпионат»: РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Давид59
1579121195
Когда в день получки приходил с завода, жена проводила "переговоры по финансовым аспектам"...
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