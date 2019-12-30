Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «Спорт-Экспресс»: контракт РФС с Черчесовым пока не согласован из-за споров по финансовым условиям

    Российский футбольный союз (РФС) пока не согласовал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Как сообщает источник, на данный момент окончательного согласования условий договора нет, продолжаются переговоры по финансовым аспектам нового контракта.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

    «Чемпионат»: РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 23:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 13 часов назад

      Когда в день получки приходил с завода, жена проводила "переговоры по финансовым аспектам"...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > Давид59 5 часов назад

      ...аспектам с соседом о проделанной им работой".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru