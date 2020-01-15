«Спорт-Экспресс»: контракт РФС с Черчесовым пока не согласован из-за споров по финансовым условиям

Российский футбольный союз (РФС) пока не согласовал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Как сообщает источник, на данный момент окончательного согласования условий договора нет, продолжаются переговоры по финансовым аспектам нового контракта.
- Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
- Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.
«Чемпионат»: РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года
Источник: «Спорт-Экспресс»