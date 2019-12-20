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    Прядкин: «Многие клубы не согласны с реформой Кубка России. РФС открыт для диалога»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал реформу Кубка России.

    «Многие клубы не согласны с реформой Кубка России. Кубок проводит РФС. Федерация открыта для диалога с нами. Изменения турнира еще не окончательные, но «скелет» уже есть. Коллеги из РФС должны более подробно рассказывать про реформы.

    Мы разделяем общую цель с руководством – сделать Кубок России более привлекательным. Нужно сделать, чтобы наши команды были заинтересованы в участии в турнире. Большинство членов лиги считают, что мы движемся в правильном направлении. Реформа будет подтверждена на исполкоме», – сказал Прядкин.

    • Реформу Кубка поддержали девять клубов РПЛ, семь проголосовали против.

    Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2020 18:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3619

      САДЫЧОК 17 часов назад

      Прядкин , надо не расширять -А УМЕНЬШАТЬ !!!!! Иначе , дело труба !

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      Рейтинг: +1228

      alarm 18 часов назад

      я тоже не согласен. для начала надо прописать в документе, что спартаку запрещено принимать участие в этом турнире (потому что нетрадиционные, позор страны, и ещё хрюкают). и печать не забыть поставить.

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