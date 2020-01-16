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  • Прядкин: «Многие клубы не согласны с реформой Кубка России. РФС открыт для диалога»

Прядкин: «Многие клубы не согласны с реформой Кубка России. РФС открыт для диалога»

16 января 2020, 18:40
2

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал реформу Кубка России.

«Многие клубы не согласны с реформой Кубка России. Кубок проводит РФС. Федерация открыта для диалога с нами. Изменения турнира еще не окончательные, но «скелет» уже есть. Коллеги из РФС должны более подробно рассказывать про реформы.

Мы разделяем общую цель с руководством – сделать Кубок России более привлекательным. Нужно сделать, чтобы наши команды были заинтересованы в участии в турнире. Большинство членов лиги считают, что мы движемся в правильном направлении. Реформа будет подтверждена на исполкоме», – сказал Прядкин.

  • Реформу Кубка поддержали девять клубов РПЛ, семь проголосовали против.

Шесть лучших команд РПЛ начнут с 1/8 финала, в 1/16 – групповой этап. Опубликована схема Кубка России после реформы турнира

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1579193141
Прядкин , надо не расширять -А УМЕНЬШАТЬ !!!!! Иначе , дело труба !
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bset
1579505241
Вот последняя сноска интересная. А только клубы РПЛ голосовали за реформу кубка? Может стоит клубы ФНЛ и ПФЛ спросить, может для них этот формат вообще не нужен?
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