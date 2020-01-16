Рэшфорд получил травму спины

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы.

Во время матча-переигровки 1/32 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» 22-летний футболист получил повреждение спины.

«Решение выпустить Рэшфорда на поле привело к негативным последствиям. Это нужно принять. Мы проведем обследование в ближайшие дни. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу в воскресенье. Он не мог бежать. Он испытывал проблемы со спиной какое-то время в матче, а потом получил еще один удар. Это ему точно не помогло», – прокомментировал травму Рэшфорда главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.