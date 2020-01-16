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Рэшфорд получил травму спины

16 января 2020, 06:20
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы.

Во время матча-переигровки 1/32 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» 22-летний футболист получил повреждение спины.

«Решение выпустить Рэшфорда на поле привело к негативным последствиям. Это нужно принять. Мы проведем обследование в ближайшие дни. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу в воскресенье. Он не мог бежать. Он испытывал проблемы со спиной какое-то время в матче, а потом получил еще один удар. Это ему точно не помогло», – прокомментировал травму Рэшфорда главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

  • Ближайший соперник «Юнайтед» – «Ливерпуль».
  • Матч на «Энфилде» запланирован на 19 января. Начало – в 19:30 по московскому времени.
  • Рэшфорд в текущем сезоне провел 30 игр в составе манкунианцев, забил 19 голов и сделал пять ассистов.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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Oldtrafford83
1579151110
Капец,вот же не пруха,здоровья и скорейшего возвращения в строй!
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