Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА

    УЕФА назвал символическую сборную года по итогам 2019 года по версии болельщиков.

    В сборную попали пять игроков «Ливерпуля».

    Вратарь: Алисон («Ливерпуль»)

    Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

    Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 16:24
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 18 часов назад

      Все сборные это субьективный выбор.
      Что в прошлом году Салах был хуже Роналдо ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Rus9I 19 часов назад

      Вроде все на своих местах, но схема сомнительная)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 20 часов назад

      Выстроилась редкая сейчас схема 4-2-4.Прямо Бразилия в 60-х годах.
      Хотя и Месси ,и Роналдо с успехом могут опуститься в среднюю линию и разогнать атаку.Ну а ван Дайк,понятно,может подняться и поддержать атаку.
      И всё же игроков средней линии маловато.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar > playsh 20 часов назад

      Ни одного Реала .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      playsh > dinar7777dinar 20 часов назад

      Ну что же,всему своё время,"се ля ви",однако.
      Пишут же,что это версия болельщиков,но каких,нас там не присутствовало.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar > playsh 20 часов назад

      Вместо левандовски лучше ещё одного полузащитника внести который провёл сезон великолепно - Бернарду Силва.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Proker > dinar7777dinar 14 часов назад

      Ты м.ля перестань вон пускать, вас матрасники выкурили из с.к.испании в мести с физруком

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru