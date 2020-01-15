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  • Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА

Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА

15 января 2020, 16:24
6

УЕФА назвал символическую сборную года по итогам 2019 года по версии болельщиков.

В сборную попали пять игроков «Ливерпуля».

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт УЕФА
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Де Брюйне Кевин Алиссон
Комментарии (6)
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Plyash
1579096541
Выстроилась редкая сейчас схема 4-2-4.Прямо Бразилия в 60-х годах. Хотя и Месси ,и Роналдо с успехом могут опуститься в среднюю линию и разогнать атаку.Ну а ван Дайк,понятно,может подняться и поддержать атаку. И всё же игроков средней линии маловато.
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Rus9I
1579098550
Вроде все на своих местах, но схема сомнительная)
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