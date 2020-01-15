Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА

УЕФА назвал символическую сборную года по итогам 2019 года по версии болельщиков.
В сборную попали пять игроков «Ливерпуля».
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»)
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).
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Источник: сайт УЕФА