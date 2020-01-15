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    «Тамбов» в феврале может арендовать у «Спартака» Глушенкова

    «Спартак» допускает вероятность ухода в аренду полузащитника Максима Глушенкова. Если она случится, то только после товарищеского турнира в Катаре.

    Претендентом на футболиста является выходец из ФНЛ «Тамбов», информирует в телеграм-канале журналист Сергей Егоров. Также «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Аяза Гулиева.

    • Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
    • Футболист преимущественно выступает за «Спартак-2» в ФНЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    15.01.2020 10:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20542

      VVM1964 15 января, 12:07

      Нормально - пацану нужна игровая практика .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +177

      NEONFOL 15 января, 11:20

      давайте всех молодых отдайте, возвращайте комбариков и ко, и заживём опять)))))

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