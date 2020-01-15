«Тамбов» в феврале может арендовать у «Спартака» Глушенкова

«Спартак» допускает вероятность ухода в аренду полузащитника Максима Глушенкова. Если она случится, то только после товарищеского турнира в Катаре.

Претендентом на футболиста является выходец из ФНЛ «Тамбов», информирует в телеграм-канале журналист Сергей Егоров. Также «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Аяза Гулиева.