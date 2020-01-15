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  • «Тамбов» в феврале может арендовать у «Спартака» Глушенкова

«Тамбов» в феврале может арендовать у «Спартака» Глушенкова

15 января 2020, 10:42
3

«Спартак» допускает вероятность ухода в аренду полузащитника Максима Глушенкова. Если она случится, то только после товарищеского турнира в Катаре.

Претендентом на футболиста является выходец из ФНЛ «Тамбов», информирует в телеграм-канале журналист Сергей Егоров. Также «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Аяза Гулиева.

  • Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
  • Футболист преимущественно выступает за «Спартак-2» в ФНЛ.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Глушенков Максим
Комментарии (3)
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NEONFOL
1579076454
давайте всех молодых отдайте, возвращайте комбариков и ко, и заживём опять)))))
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VVM1964
1579079259
Нормально - пацану нужна игровая практика .
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NEONFOL
1579388793
Глушак не минусуй))))
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