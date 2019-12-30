«Верните Императора в сборную Италии!» Появилось видео гола 43-летнего Тотти со штрафного

Каждый день такие во дворе забиваю.
Твиттер Евро-2020 опубликовал видео с голом Франческо Тотти в любительском матче.
43-летний экс-футболист забил со штрафного крученым ударом, мяч от перекладины залетел в ворота.
«Верните Императора в футбол и сборную Италии. Как вы думаете, помог бы опыт Тотти «скуадре адзурре»?» – говорится в сообщении.
- Тотти – бывший капитан «Ромы», за которую он играл с 1992 по 2017 год.
- Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе сборной Италии.
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— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) January 14, 2020