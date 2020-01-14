Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верните Императора в сборную Италии!» Появилось видео гола 43-летнего Тотти со штрафного

«Верните Императора в сборную Италии!» Появилось видео гола 43-летнего Тотти со штрафного

14 января 2020, 16:44
2

Твиттер Евро-2020 опубликовал видео с голом Франческо Тотти в любительском матче.

43-летний экс-футболист забил со штрафного крученым ударом, мяч от перекладины залетел в ворота.

«Верните Императора в футбол и сборную Италии. Как вы думаете, помог бы опыт Тотти «скуадре адзурре»?» – говорится в сообщении.

  • Тотти – бывший капитан «Ромы», за которую он играл с 1992 по 2017 год.
  • Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе сборной Италии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Евро-2020
Отбор ЧЕ-2020 Италия Рома Тотти Франческо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rus9I
1579009854
Старый конь, на опыте)))))
Ответить
lek!
1579013713
Царь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+