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    «Верните Императора в сборную Италии!» Появилось видео гола 43-летнего Тотти со штрафного

    Твиттер Евро-2020 опубликовал видео с голом Франческо Тотти в любительском матче.

    43-летний экс-футболист забил со штрафного крученым ударом, мяч от перекладины залетел в ворота.

    «Верните Императора в футбол и сборную Италии. Как вы думаете, помог бы опыт Тотти «скуадре адзурре»?» – говорится в сообщении.

    • Тотти – бывший капитан «Ромы», за которую он играл с 1992 по 2017 год.
    • Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе сборной Италии.

    Источник: твиттер Евро-2020

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    14.01.2020 16:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +173

      SuperNils 14 января, 21:01

      Каждый день такие во дворе забиваю.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1235

      lek! 14 января, 17:55

      Царь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Rus9I 14 января, 16:50

      Старый конь, на опыте)))))

      0
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