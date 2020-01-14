Карпин: «Шансы, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Сейчас – минимальные»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Какая сейчас ситуация в «Ростове»?

– Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.

– Есть хоть один шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

– О банкротстве никто, в том числе и я, не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные, – сказал Карпин.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»