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    Карпин: «Шансы, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Сейчас – минимальные»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    – Какая сейчас ситуация в «Ростове»?

    – Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.

    – Есть хоть один шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

    – О банкротстве никто, в том числе и я, не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные, – сказал Карпин.

    • После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ.

    Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

    Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    14.01.2020 14:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +163

      моэм 14 января, 15:11

      Простоличнная пресса уже 20 раз "похоронила" и столько же раз продала и перепродала Шомуродова и еще полкоманды , несколько раз "уволила" руководство ФК Ростов , и по нескольку раз на дню объявляла об уходе Карпина в другой клуб....идёт массированная атака столичных жлобов на провинцию и не только в футболе...но ничего , та голубизна ещё получит ответку.

      2
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      Рейтинг: +148

      Файдаэн_Шаз > моэм 14 января, 16:16

      Питер, ты там стрелки не переводи, а? Известно, больше других мутят воду ставленники газпрома.

      0
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      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 14:37

      Ситуация наверняка подогревается и провоцируется извне. Никогда не дадут переферии быть наверху. Так было всегда.

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