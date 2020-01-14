Карпин: «Шансы, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Сейчас – минимальные»

Простоличнная пресса уже 20 раз "похоронила" и столько же раз продала и перепродала Шомуродова и еще полкоманды , несколько раз "уволила" руководство ФК Ростов , и по нескольку раз на дню объявляла об уходе Карпина в другой клуб....идёт массированная атака столичных жлобов на провинцию и не только в футболе...но ничего , та голубизна ещё получит ответку.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о финансовой ситуации в клубе.
– Какая сейчас ситуация в «Ростове»?
– Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.
– Есть хоть один шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?
– О банкротстве никто, в том числе и я, не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные, – сказал Карпин.
- После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ.
Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»
Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»