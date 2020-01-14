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  • Карпин: «Шансы, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Сейчас – минимальные»

Карпин: «Шансы, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Сейчас – минимальные»

14 января 2020, 14:26
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Какая сейчас ситуация в «Ростове»?

– Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.

– Есть хоть один шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон?

– О банкротстве никто, в том числе и я, не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные, – сказал Карпин.

  • После 19 туров «Ростов» занимает третье место в РПЛ.

Карпин – о долгах «Ростова» перед игроками: «Приходит момент, когда наступает предел. Бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно»

Карпин: «После правления вице-губернатора области у «Ростова» остались миллиардные долги»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Boeung777
1579001860
Ситуация наверняка подогревается и провоцируется извне. Никогда не дадут переферии быть наверху. Так было всегда.
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моэм
1579003889
Простоличнная пресса уже 20 раз "похоронила" и столько же раз продала и перепродала Шомуродова и еще полкоманды , несколько раз "уволила" руководство ФК Ростов , и по нескольку раз на дню объявляла об уходе Карпина в другой клуб....идёт массированная атака столичных жлобов на провинцию и не только в футболе...но ничего , та голубизна ещё получит ответку.
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