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    Экс-полузащитник «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру

    Бывший полузащитник сборной Мали Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры.

    «Я завершаю свою карьеру. Это решение тяжело мне далось, но я его принял», – заявил 34-летний Сиссоко в эфире одной из французских радиостанций.

    • Сиссоко – двоюродный брат экс-полузащитника «Барселоны» Сейду Кейта.
    • В составе «Валенсии» Мохаммед становился чемпионом Испании, выигрывал кубок УЕФА и Суперкубок.
    • Вместе с «Ливерпулем» выигрывал кубок Англии и Суперкубок Англии.
    • Также малиец выступал за «ПСЖ», «Ювентус», «Фиорентину», а также за клубы из Китая, Индии, Индонезии, Гонконга и Мексики.

    Источник: RMC Sport

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    14.01.2020 08:23
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