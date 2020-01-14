Экс-полузащитник «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Мали Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры.

«Я завершаю свою карьеру. Это решение тяжело мне далось, но я его принял», – заявил 34-летний Сиссоко в эфире одной из французских радиостанций.