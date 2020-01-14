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  • Экс-полузащитник «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру

14 января 2020, 08:23
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Бывший полузащитник сборной Мали Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры.

«Я завершаю свою карьеру. Это решение тяжело мне далось, но я его принял», – заявил 34-летний Сиссоко в эфире одной из французских радиостанций.

  • Сиссоко – двоюродный брат экс-полузащитника «Барселоны» Сейду Кейта.
  • В составе «Валенсии» Мохаммед становился чемпионом Испании, выигрывал кубок УЕФА и Суперкубок.
  • Вместе с «Ливерпулем» выигрывал кубок Англии и Суперкубок Англии.
  • Также малиец выступал за «ПСЖ», «Ювентус», «Фиорентину», а также за клубы из Китая, Индии, Индонезии, Гонконга и Мексики.

Источник: RMC Sport
Ливерпуль ПСЖ Ювентус Сиссоко Мохаммед
Комментарии (1)
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mihail200606
1578979525
Ну неплохо поиграл...
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