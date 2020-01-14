Экс-полузащитник «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Мали Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры.
«Я завершаю свою карьеру. Это решение тяжело мне далось, но я его принял», – заявил 34-летний Сиссоко в эфире одной из французских радиостанций.
- Сиссоко – двоюродный брат экс-полузащитника «Барселоны» Сейду Кейта.
- В составе «Валенсии» Мохаммед становился чемпионом Испании, выигрывал кубок УЕФА и Суперкубок.
- Вместе с «Ливерпулем» выигрывал кубок Англии и Суперкубок Англии.
- Также малиец выступал за «ПСЖ», «Ювентус», «Фиорентину», а также за клубы из Китая, Индии, Индонезии, Гонконга и Мексики.
Источник: RMC Sport