The Guardian: «Интер» предложил четырехлетний контракт Эриксену

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

По информации источника, миланский клуб предложит датчанину четырехлетний контракт, если переход состоится летом 2020 года на правах свободного агента.

Если же «Интер» захочет приобрести Эриксена в январе, клубу придется заплатить 20 миллионов евро. Тогда контракт будет подписан на 4,5 года.