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    The Guardian: «Интер» предложил четырехлетний контракт Эриксену

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

    По информации источника, миланский клуб предложит датчанину четырехлетний контракт, если переход состоится летом 2020 года на правах свободного агента.

    Если же «Интер» захочет приобрести Эриксена в январе, клубу придется заплатить 20 миллионов евро. Тогда контракт будет подписан на 4,5 года.

    • В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.
    • Ранее сообщалось, что агент датчанина прибыл в Милан для переговоров с «Интером».

    Источник: The Guardian

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