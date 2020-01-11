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The Guardian: «Интер» предложил четырехлетний контракт Эриксену

11 января 2020, 12:27
6

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

По информации источника, миланский клуб предложит датчанину четырехлетний контракт, если переход состоится летом 2020 года на правах свободного агента.

Если же «Интер» захочет приобрести Эриксена в январе, клубу придется заплатить 20 миллионов евро. Тогда контракт будет подписан на 4,5 года.

  • В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.
  • Ранее сообщалось, что агент датчанина прибыл в Милан для переговоров с «Интером».

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1578742731
кладбище талантов.
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моэм
1578749012
В Тоттенхеме его хорошо кормили и обещали ещё больше денег , но он уходит... Возможно причиной перехода является желание завоевать ещё один титул и поэтому Крис идёт к Конте , как к тренеру -победителю ….ведь после Аякса, где он взял 3 титула подряд , он не был чемпионом уже 6 лет.
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Masteralex
1578754414
вообще это дико, когда игрок стоимостью 90 лямов переходит на правах свободного агента, нахер надо увольнять всех кто не продлил с ним контракт вовремя ну и в последние полгода посадить его в глухую лавку, чтобы потерял форму к лету, чтобы те кто его получит пожалели о том, что вообще решили его взять и в назидание другим, кто захочет так уходить
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zigbert
1578839986
Нужно было уходить на взаимовыгодных условиях.
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