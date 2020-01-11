The Guardian: «Интер» предложил четырехлетний контракт Эриксену

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».
По информации источника, миланский клуб предложит датчанину четырехлетний контракт, если переход состоится летом 2020 года на правах свободного агента.
Если же «Интер» захочет приобрести Эриксена в январе, клубу придется заплатить 20 миллионов евро. Тогда контракт будет подписан на 4,5 года.
- В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.
- Ранее сообщалось, что агент датчанина прибыл в Милан для переговоров с «Интером».
Источник: The Guardian