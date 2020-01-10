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  • Семин: «18 клубов – нормальное количество для России. Главное – избежать новых «бедняков»

Семин: «18 клубов – нормальное количество для России. Главное – избежать новых «бедняков»

10 января 2020, 18:51
22

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

– Важная тема – расширение Премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

– 18 клубов – нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное – избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать, – сказал Семин.

Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (22)
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серега кашин
1578671841
а потом опять заговорят куда у нас пропадают клубы из-за банкродства
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giluxa1963
1578673339
ну давайте проводить первенство газпрома ,лукойла и ржд и остальных статистов
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subbotaspartak
1578675254
....Главное – избежать новых «бедняков"..... А старых куда девать, твою мать!
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zigbert
1578681262
В таком случае новых бедняков будет больше.
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Play
1578682677
Со старыми бедняками не разобрались, а уже новых хотите набирать.
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mihail200606
1578682736
Так это везде главное...
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serhio80
1578685286
Еще два дубля Зенита играть будут?)
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житель СПб
1578691720
Обоими руками за увеличение числа команд! Огромная страна, много городов - ну как без такого увеличения! И не надо никаких дублей, главное - потолки зарплат ввести в элитклубах.
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Axe111
1578706540
БЕДНЯКОВ!!! ЧТО НЕСЕШЬ!!! УБЕРИ СВОЙ ПАРОВОЗ С ФУТБОЛКИ,КТО ТЫ И ЧТО ТОГДА БУДЕШЬ!!!!! ПОЗОР ГОС МОНОПОЛИЯМ!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1578720026
«бедняков»?,у нас в стране их больше половина
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