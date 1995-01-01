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    Семин: «18 клубов – нормальное количество для России. Главное – избежать новых «бедняков»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

    – Важная тема – расширение Премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

    – 18 клубов – нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное – избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать, – сказал Семин.

    Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4743

      subbotaspartak 26 минут назад

      ....Главное – избежать новых «бедняков".....
      А старых куда девать, твою мать!

      0
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      Рейтинг: +2297

      nemolod 51 минуту назад

      Великолепный стадион у нас только один - с крышей в Питере
      а бедняков в РПЛ-большинство,а с расширением лиги станет еще больше!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13380

      bset > nemolod 13 минут назад

      Великолепный спонсор - Газпром, великолепный судья - Вилков, великолепный нападающий - Дзюба, великолепный вратарь - Лодыгин. Питер - сборище великолепия.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1138

      alarm 55 минут назад

      позор хрякам!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4743

      subbotaspartak > alarm 24 минуты назад

      Компьютеры в психушке откуда?
      Или это главврач? Вот паскуда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      giluxa1963 58 минут назад

      ну давайте проводить первенство газпрома ,лукойла и ржд и остальных статистов

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      Рейтинг: +1430

      Давид59 > giluxa1963 29 минут назад

      А кони - кто?

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      Рейтинг: +8034

      parevg 1 час назад

      Верно, но, кроме бедняков, надо прописать - иметь собственный стадион, качества РПЛ, и инфраструктуру.

      1
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      Рейтинг: +4386

      серега кашин 1 час назад

      а потом опять заговорят куда у нас пропадают клубы из-за банкродства

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