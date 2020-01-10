Семин: «18 клубов – нормальное количество для России. Главное – избежать новых «бедняков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

– Важная тема – расширение Премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

– 18 клубов – нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное – избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать, – сказал Семин.

Расширение может произойти с сезона-2020/21.

Единственный клуб, выступающий против расширения – «Спартак».

Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно