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    Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.

    «Вопрос о расширении РПЛ может быть рассмотрен 16 января. По моей информации, ряд клубов обратились в РПЛ с просьбой о рассмотрении вопроса о расширении лиги до 18 клубов», – написал Егоров в телеграме.

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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