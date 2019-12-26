Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.

«Вопрос о расширении РПЛ может быть рассмотрен 16 января. По моей информации, ряд клубов обратились в РПЛ с просьбой о рассмотрении вопроса о расширении лиги до 18 клубов», – написал Егоров в телеграме.

Расширение может произойти с сезона-2020/21.

Единственный клуб, выступающий против расширения – «Спартак».

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно



