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Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января

26 декабря 2019, 14:12
17

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.

«Вопрос о расширении РПЛ может быть рассмотрен 16 января. По моей информации, ряд клубов обратились в РПЛ с просьбой о рассмотрении вопроса о расширении лиги до 18 клубов», – написал Егоров в телеграме.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Rus9I
1577360675
Забавно) А где гарантии что 18 команд доживут до конца сезона? У нас обычно гос бюджет, либо спонсоры пропадают не дожидаясь.
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ZEVS71
1577360882
Что расширяй, что сужай, игры нет. Еврокубки в этом году показали уровень нашего чемпионата
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evgevg13
1577366084
ну а почему не до 24-х сразу??? сколько бабла можно было бы отмыть
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латунный
1577368315
расширяют чтоб хрюшки не вылетели
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VVM1964
1577372595
Чем бы чиновники не тешились , лишь бы показать видимость работы (((
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Plyash
1577387628
Нельзя 18 клубов в РПЛ, неровён час ножки у футболистов отвалятся, и так едва пешком ходят.Может уменьшить до 14-ти ( 12-ти ) ?
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a_who
1577391706
Добавить двух "лифтеров" ! В чемпионате солидных команд сосчитаешь по пальцам одной руки.Тут сокращать надо !
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nemolod
1577429643
Прежде чем расширять РПЛ сначала надо определиться с финансовым состоянием нынешних клубов,а заодно просчитать во что обойдется это увеличение команд-ведь это нагрузка на календарь,который уже и сейчас достаточно насыщенный плюс расходы на проведение дополнительных матчей! Не говорю уже о грядущем кризисе и уменьшение числа спонсоров,благодаря которым все эти команды существуют! Напоминаю всем,что большой футбол-это прежде всего бизнес,причем довольно рискованный !
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zigbert
1577431282
На бумаге можно все сделать. Только вот многие клубы из ФНЛ не стремятся попасть в ПРЛ из за отсутствия хорошего финансирования.
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