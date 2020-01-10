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    Александер-Арнольд – лучший игрок декабря в АПЛ

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом АПЛ по итогам декабря.

    Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» пять матчей в АПЛ в декабре. Защитник отметился в играх одним забитым мячом и тремя ассистами.

    • В голосовании приняли участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
    • Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.

    Варди, де Брюйне и Александер-Арнольд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

    Источник: сайт АПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +868

      VVadic 1 час назад

      Хочу в Атлетико его!!!

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      Рейтинг: +9016

      KLIM777 > VVadic 54 минуты назад

      Гей?

      0
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      Рейтинг: +3384

      AtticusFinch > KLIM777 29 минут назад

      нет, он же не за Зенит болеет)

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      Рейтинг: +9016

      KLIM777 > AtticusFinch 24 минуты назад

      он болеет за Атлетико. При этом захотел Сашку. Можем и тебя захочет. Скинь ему фотки, пусть рассмотрит твою старую кандидатуру)

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