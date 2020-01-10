Александер-Арнольд – лучший игрок декабря в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом АПЛ по итогам декабря.
Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» пять матчей в АПЛ в декабре. Защитник отметился в играх одним забитым мячом и тремя ассистами.
- В голосовании приняли участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
- Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.
Варди, де Брюйне и Александер-Арнольд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
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Источник: сайт АПЛ