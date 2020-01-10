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Александер-Арнольд – лучший игрок декабря в АПЛ

10 января 2020, 15:17
5

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом АПЛ по итогам декабря.

Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» пять матчей в АПЛ в декабре. Защитник отметился в играх одним забитым мячом и тремя ассистами.

  • В голосовании приняли участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
  • Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.

Варди, де Брюйне и Александер-Арнольд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

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Источник: сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Александер-Арнольд Трент
Комментарии (5)
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VVadic
1578660232
Хочу в Атлетико его!!!
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Cules2013
1578747184
88 - многовато ему приписали, но игрок талантливый
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