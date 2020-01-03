Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Варди, де Брюйне и Александер-Арнолд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

    АПЛ объявила кандидатов на приз лучшему игроку декабря.

    Среди номинантов – Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).

    • В голосовании принимают участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
    • Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.

    Источник: твиттер АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      Ушат Помоев 40 минут назад

      Трент Александер-Арнольд Однозначно он!!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74979
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru