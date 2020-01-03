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  • Варди, де Брюйне и Александер-Арнольд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

Варди, де Брюйне и Александер-Арнольд – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

3 января 2020, 15:57
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АПЛ объявила кандидатов на приз лучшему игроку декабря.

Среди номинантов – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).

  • В голосовании принимают участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
  • Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лестер Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Варди Джейми Александер-Арнольд Трент
Комментарии (1)
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Ушат Помоев
1578057092
Трент Александер-Арнольд Однозначно он!!!!!
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