Трент Александер-Арнольд Однозначно он!!!!!
АПЛ объявила кандидатов на приз лучшему игроку декабря.
Среди номинантов – Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).
- В голосовании принимают участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
- Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.
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— Premier League (@premierleague) January 3, 2020