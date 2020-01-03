АПЛ объявила кандидатов на приз лучшему игроку декабря.
Среди номинантов – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).
- В голосовании принимают участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и приглашенные эксперты.
- Игроком ноября стал хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.
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Источник: твиттер АПЛ