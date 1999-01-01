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    Ди Марцио: «Милан» отказался продавать Пентека «Тоттенхэму»

    «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере форварда «Милана» Кшиштофе Пентеке.

    Английский клуб предложил «Милану» аренду форварда из Польши, но в клубе готовы рассматривать только продажу.

    Представители лондонцев были согласны потратиться на Пентека, включив в сделку по его трансферу полузащитника Виктора Ваньяму и защитника Хуана Фойта, «Милан» ответил отказом.

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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