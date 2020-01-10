Ди Марцио: «Милан» отказался продавать Пентека «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере форварда «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Английский клуб предложил «Милану» аренду форварда из Польши, но в клубе готовы рассматривать только продажу.
Представители лондонцев были согласны потратиться на Пентека, включив в сделку по его трансферу полузащитника Виктора Ваньяму и защитника Хуана Фойта, «Милан» ответил отказом.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио