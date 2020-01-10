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  • Ди Марцио: «Милан» отказался продавать Пентека «Тоттенхэму»

Ди Марцио: «Милан» отказался продавать Пентека «Тоттенхэму»

10 января 2020, 09:59

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере форварда «Милана» Кшиштофе Пентеке.

Английский клуб предложил «Милану» аренду форварда из Польши, но в клубе готовы рассматривать только продажу.

Представители лондонцев были согласны потратиться на Пентека, включив в сделку по его трансферу полузащитника Виктора Ваньяму и защитника Хуана Фойта, «Милан» ответил отказом.

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Тоттенхэм Пентек Кшиштоф
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