Ди Марцио: «Аталанта» арендует защитника «Милана» Кальдару

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перейдет на правах аренды в «Аталанту».
Срок аренды составит 1,5 года. Аренда будет полностью бесплатной. Опция выкупа в июне 2021 года составляет 15 миллионов евро.
Сегодня, 10 января, футболист пройдет медосмотр в клинике в Бергамо, после чего «Аталанта» объявит официально о трансфере.
Кальдара перешел в «Милан» в 2018 году в результате обмена на Леонардо Бонуччи.
- В период с 2018 по 2019 год Кальдара из-за травм пропустил 328 дней (44 матча).
- В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.
- Всего в «Милане» он отыграл два матча.
Источник: Твиттер журналиста Джанлуки ди Марцио