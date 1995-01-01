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    Ди Марцио: «Аталанта» арендует защитника «Милана» Кальдару

    Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перейдет на правах аренды в «Аталанту».

    Срок аренды составит 1,5 года. Аренда будет полностью бесплатной. Опция выкупа в июне 2021 года составляет 15 миллионов евро.

    Сегодня, 10 января, футболист пройдет медосмотр в клинике в Бергамо, после чего «Аталанта» объявит официально о трансфере.

    Кальдара перешел в «Милан» в 2018 году в результате обмена на Леонардо Бонуччи.

    • В период с 2018 по 2019 год Кальдара из-за травм пропустил 328 дней (44 матча).
    • В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.
    • Всего в «Милане» он отыграл два матча.

    Источник: Твиттер журналиста Джанлуки ди Марцио

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