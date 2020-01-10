Ди Марцио: «Аталанта» арендует защитника «Милана» Кальдару

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перейдет на правах аренды в «Аталанту».

Срок аренды составит 1,5 года. Аренда будет полностью бесплатной. Опция выкупа в июне 2021 года составляет 15 миллионов евро.

Сегодня, 10 января, футболист пройдет медосмотр в клинике в Бергамо, после чего «Аталанта» объявит официально о трансфере.

Кальдара перешел в «Милан» в 2018 году в результате обмена на Леонардо Бонуччи.