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    Медведев: «В зимнее окно «Зенит» не собирается никого покупать, продавать или арендовать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.

    «Ведущих игроков в аренду мы не отдаeм. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре.

    В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев.

    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков после 19-ти туров.
    • Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.

    «Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1011

      DMитрий 46 минут назад

      Ну конечно если не поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться: бросил Медведев в конце, но журналисту это уже было неинтересно...

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