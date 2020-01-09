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  • Медведев: «В зимнее окно «Зенит» не собирается никого покупать, продавать или арендовать»

Медведев: «В зимнее окно «Зенит» не собирается никого покупать, продавать или арендовать»

9 января 2020, 20:07

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаeм. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре.

В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев.

  • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков после 19-ти туров.
  • Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Фейеноорд Кокорин Александр Медведев Александр
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