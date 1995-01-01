Медведев: «В зимнее окно «Зенит» не собирается никого покупать, продавать или арендовать»

Ну конечно если не поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться: бросил Медведев в конце, но журналисту это уже было неинтересно...
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.
«Ведущих игроков в аренду мы не отдаeм. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре.
В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев.
- «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков после 19-ти туров.
- Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.
«Спорт-Экспресс»: Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»