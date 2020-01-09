Медведев: «В зимнее окно «Зенит» не собирается никого покупать, продавать или арендовать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаeм. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре.

В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – сказал Медведев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков после 19-ти туров.

Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.

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